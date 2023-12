escuchar

Valeria Mazza atraviesa uno de sus mejores momentos del año, luego del estreno en octubre de la serie que lleva su nombre en honor a su trayectoria, la modelo condujo la segunda gala del Martín Fierro de la Moda y esta semana volvió nuevamente a estar en boca de todos por sus tips para ahorrar. En medio de la situación económica compleja que atraviesa el país, aseguró que tiene sus maneras de gastar menos plata y así cuidar el bolsillo, algo que, además, le inculcó a sus cuatro hijos, en especial a dos de ellos que ya obtuvieron ganancias de sus trabajos en el mundo de la moda.

En diálogo con LAM (América TV), el lunes Mazza abrió su corazón y se refirió a aspectos de su vida cotidiana. En una charla en la que se sometió al ojo crítico de las angelitas y de su conductor, Ángel de Brito, la modelo de talla internacional habló de una cualidad que la definió siempre, el cuidado de su dinero a pesar de la fortuna que acumuló gracias a las pasarelas.

Todo comenzó cuando comentó que Benicio y Tiziano arrancaron a tener sus primeros trabajos en el mundo de la moda. “Le encontraron el gustito, lo mismo que la madre al principio, a los pesitos”, describió. Tras ello, de Brito indagó acerca de la relación de Mazza con el dinero.

“Valeria, ¿sos amarreta o sos gastadora?”, consultó el conductor. Ante la pregunta, la empresaria contestó: “No, soy bastante amarreta”. En ese instante, Maite Peñoñori acotó: “Me acaba de mandar Robertito Funes Ugarte que dice que te ve siempre en el super y mencionó que siempre elegís precios, que estás muy atenta a la realidad”.

Entre risas, Mazza reconoció cuál es su tip de ahorro: “Yo voy todos los viernes porque es el día que tengo descuento con la tarjeta”. “Muy Analía Franchín, muy miserable”, deslizó Yanina Latorre. En ese momento, la modelo replicó: “No, pará. No es ser miserable. Yo soy muy consciente de lo que cuesta ganarse la plata, con lo cual, no la malgasto”.

El peso del paso del tiempo para Valeria Mazza no es un problema

Uno de los momentos que marcó la entrevista a Valeria Mazza por parte del equipo de LAM fue cuando el conductor del programa le preguntó acerca de cuánto le pesa en su imagen el paso del tiempo. Cabe destacar que la empresaria fue una de las modelos más importantes del país durante los 90 y marcó tendencia internacional, ya que desfiló con las mejores casas de alta costura del mundo, como Dior, Dolce&Gabanna y Versace, entre otras.

“No me pesa el paso del tiempo (...) No muté porque tengo pánico a hacerme cosas en la cara. Hay algunas cosas que me hago porque sino no me podría mantener así, obviamente”, señaló Valeria, a la vez que destacó una particularidad de las modelos actuales y su presencia en las plataformas sociales: “No me gusta que pongan filtro y filtro. No son reales. Como mamá de una nena que consume todo el tiempo las redes, están todo el día mirando y su objetivo es una irrealidad absoluta. Ahí es donde digo que es peligroso. Por eso pienso: muéstrense y acéptense, porque sino vamos por un camino equivocado”.