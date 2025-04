Tiene tres episodios, explora uno de los accidentes aéreos más trágicos de Latinoamérica y arrasa en Netflix

Los 365 días del año, Netflix sorprende con nuevas producciones en su catálogo; y, aunque algunas pueden pasar desapercibidas, otras causan furor entre los suscriptores, sobre todo si están basadas en hechos reales. El 23 de abril, el gigante del streaming estrenó Congonhas: Tragedia anunciada y no tardó en convertirse en una de las más vistas de la plataforma.

El 23 de abril, el gigante del streaming estrenó Congonhas: Tragedia anunciada (Foto: Netflix)

La serie brasileña de tres episodios explora el accidente del vuelo 3054 de TAM Linhas Aéreas, el cual ocurrió el 17 de julio de 2007 en el Aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, Brasil. La aeronave, procedente de Porto Alegre, no pudo frenar al aterrizar en el aeropuerto ubicado en el distrito de Campo Belo debido a una combinación de factores que incluyeron la lluvia y una posible falla en los frenos, por lo que se estrelló contra un edificio de la aerolínea TAM Express.

Congonhas: Tragedia anunciada (Foto: Netflix)

El accidente causó la muerte de 199 personas: los 187 ocupantes de la aeronave y 12 personas que se encontraban en tierra. Con intención de retratar la que es considerada una de las tragedias más impactantes dentro del historial aéreo, la producción ejecutiva, a cargo de Beto Gauss, Francesco Civita, Bárbara Defanti y Renata Grynszpan, se centra no solo en las historias de los pasajeros y la de los familiares de las víctimas, sino también en los cambios en la aviación brasileña tras el hecho, que incluyó mejoras en la seguridad aérea y la respuesta del gobierno de aquel entonces.

La serie de tres episodios generó impacto entre los suscriptores de Netflix (Foto: Captura Google)

Fue tal el impacto que generó en quienes ya la vieron, que muchos no tardaron en compartirlo en las reseñas de Google. “Me gustó mucho el documental. Presenta un enfoque imparcial y, al mismo tiempo, emotivo, transmitiendo un mensaje importante. Además, la producción es excelente. Simplemente, eché de menos un mayor contacto con los supervivientes: sus historias, la visión de aquellos que estaban en el almacén y lograron escapar, y tal vez incluso de aquellos que, por alguna razón, no abordaron el vuelo...”; “Un muy buen documental, algo para matar el tiempo”; “Los tres episodios funcionan bien juntos, con el primero sumergiéndose en la tragedia en sí y recorriéndonos los momentos antes, durante y después” y “Un impresionante recuento del accidente aéreo más mortífero de la historia de América Latina, con el contexto de los errores que condujeron al accidente repartido de una manera que refleja la investigación del accidente”, fueron algunos.

Tres producciones similares para ver en Netflix

1. ARA San Juan: El submarino que desapareció (2024)

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan desapareció de todos los radares con 44 tripulantes a bordo. La búsqueda de los marineros conmovió a la nación. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Duración: ocho episodios. Ver Ara San Juan: El submarino que desapareció.

Documental: Ara San Juan, el submarino que desapareció

2. MH370: El avión que desapareció (2023)

En 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desaparece junto a 239 pasajeros a bordo. Nueve años después, familiares, científicos, investigadores y periodistas siguen buscando respuestas. Duración: tres episodios. Ver MH370: El avión que desapareció.

El tráiler de MH370: El avión que desapareció

3. El volcán: Rescate en Whakaari (2022)

Relatos de sobrevivientes y rescatistas e imágenes reales dan forma a este documental sobre la letal erupción volcánica de 2019 en Nueva Zelanda. Duración: 1 h 30 min. Ver El volcán: Rescate en Whakaari.