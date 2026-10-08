Tini, David Guetta y Charli XCX: quiénes son los headliners del Lollapalooza Argentina 2027

Este se confirmó la grilla del Lollapalooza 2027, el festival de música internacional que ya lleva más de diez años presentándose en el país. El próximo año se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y hay una gran expectativa por los artistas que vendrán al histórico escenario.

Este evento busca combinar artistas nacionales e internacionales, muchos con fama mundial, pero también varios del “underground”. Año tras año logra convocar más de 300.000 asistentes y es uno de los espectáculos musicales más populares de la Argentina. Reflejo de esto es el aumento del 5000% en las búsquedas de “Lollapalooza” en las últimas 24 horas, según Google Trends.

Travis Scott

El cantante de hip hop Travis Scott comenzó su carrera en la industria a los 16 años

Travis Scott es el nombre artístico de Jacques Berman Webster II. Es un rapero y cantante estadounidense. Nació en Houston, Texas el 30 de abril de 1991 y ya lleva más de 15 años en la industria musical. Empezó como productor discográfico de hip-hop, y llamó la atención por sus primeras mixtapes, “Owl Pharaoh” (2013) y “Days Before Rodeo” (2014).

Su álbum debut, Rodeo (2015), fue muy bien recibido por la crítica, pero su fama alcanzó nivel internacional con canciones como “Antidote”, “Goosebumps” y “Sicko Mode”, esta última junto a Drake. Su tercer disco Astroworld (2018) debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200 y recibió una nominación al Grammy al mejor álbum de rap. Su trabajo más reciente lleva el nombre de Utopia, álbum que también fue nominado por la Academia. Ha enfrentado numerosas controversias por alentar a la violencia y el descontrol en sus shows. En 2021, diez personas fallecieron durante el Festival Astroworld en Texas.

Charli XCX

El anteúltimo álbum de Charli XCX originó el fenómeno virtual "Brat Summer" Chris Pizzello - Invision

Charli XCX, cuyo nombre real es Charlotte Emma Aitchison, es una cantante, compositora y actriz nacida el 2 de agosto de 1992 en Cambridge, Inglaterra. Comenzó a publicar música en Internet durante su adolescencia e ingresó a la escena electrónica de Londres. Su salto a la popularidad internacional llegó como compositora y colaboradora en “I Love It”, de Icona Pop, y “Fancy”, de Iggy Azalea. En 2013 publicó su álbum debut, True Romance, seguido por Sucker (2014), que incluyó el éxito “Boom Clap”.

Durante la década de 2020, consolidó su identidad artística asociada a la experimentación pop y la música electrónica. En 2024 lanzó Brat, álbum que tuvo una gran repercusión y le permitió obtener sus primeros tres Grammy. Este disco desató un fenómeno llamado “Brat Summer” (en referencia a llevar una actitud segura, independiente y sin complejos) que sirvió de inspiración para la película, The Moment (2026), la cual coprodujo y protagonizó.

The Killers

The Killers es una banda de rock estadounidense que lleva más de 20 años de trayectoria

The Killers es una banda estadounidense de rock formada en 2001 en Las Vegas, Nevada. El grupo fue creado originalmente por el cantante y tecladista Brandon Flowers y el guitarrista Dave Keuning, a quienes posteriormente se incorporaron Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr. Su propuesta combina elementos del rock alternativo, el synth-pop y el post-punk. Su álbum debut, Hot Fuss, fue publicado en 2004 y se convirtió en un éxito internacional gracias a canciones como “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me” y “All These Things That I’ve Done”.

El grupo continuó su ascendente carrera con discos como Sam’s Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017), Imploding the Mirage (2020) y Pressure Machine (2021). Son considerados una de las bandas de rock más grandes del siglo XXI, con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, incluidos 11 millones sólo en los EE. UU.

Tini

Tini Stoessel es la primera mujer argentina en encabezar el festival de Lollapalooza

Tini, como se conoce artísticamente a Martina Stoessel, se convirtió en la primera mujer argentina en encabezar el Lollapalooza. Comenzó su carrera artística durante su infancia al protagonizar a Violetta en la serie juvenil de Disney Channel, emitida entre 2012 y 2015. El éxito del ciclo la convirtió en una figura popular entre el público juvenil de América Latina y Europa. En 2016 publicó Tini, su primer álbum de estudio como solista que resultó ser un gran éxito.

Posteriormente, lanzó Quiero volver (2018) y Tini Tini Tini (2020), en los que incorporó elementos de pop latino, reguetón, cumbia y trap. Su último disco, un mechón de pelo (2024) es mucho más conceptual y autobiográfico a comparación de sus canciones anteriores. El año pasado hizo historia al realizar nueve conciertos en Tecnópolis como parte de su innovador “Futttura Tour”. Recientemente, anunció su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul y enfrentó una controversia por el manejo de su patrimonio de su padre, Alejandro Stoessel.

David Guetta

David Guetta es uno de los DJ más conocidos en el mundo

David Guetta, cuyo nombre completo es Pierre David Guetta, es un DJ y productor discográfico francés de 58 años. Comenzó a trabajar en clubes franceses durante la década del 80 y desarrolló una carrera vinculada a la música house y electrónica. Publicó su primer álbum de estudio, Just a Little More Love, en 2002, seguido por Guetta Blaster (2004) y Pop Life (2007). Su consagración internacional llegó con One Love (2009), que incluyó éxitos como “When Love Takes Over”, junto a Kelly Rowland, y “Sexy Bitch”, junto a Akon.

Guetta se convirtió en una de las principales figuras de la expansión de la música electrónica hacia el pop masivo, gracias a sus producciones y colaboraciones con artistas como Rihanna, Sia, Usher, Nicki Minaj y Justin Bieber. Ganó dos premios Grammy y acumula 15 nominaciones.

Queens of the Stone Age

Queens of the Stone Age es una banda de rock alternativo formada en 1997

Queens of the Stone Age es una banda estadounidense de hard rock formada en 1996 por el guitarrista y cantante Josh Homme. El grupo tiene sus raíces en Kyuss, la banda que Homme lideró durante la primera mitad de la década del 90. Su primer álbum, Queens of the Stone Age, fue publicado en 1998, pero fue Rated R (2000) el que le permitió al grupo ampliar considerablemente su audiencia.

Alcanzó un importante reconocimiento internacional con Songs for the Deaf (2002), álbum que incluyó los sencillos “No One Knows” y “Go with the Flow”. Posteriormente publicó trabajos como ...Like Clockwork (2013), Villains (2017) e In Times New Roman... (2023). A lo largo de su trayectoria, el grupo recibió ocho nominaciones a los premios Grammy. El 30 de octubre presentarán su noveno disco de estudio llamado Perfecth.

The Neighbourhood

The Neighbourhood es una banda de rock alternativo estadounidense creada en agosto de 2011

The Neighbourhood es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 2011 en Newbury Park, California. El grupo es liderado por el cantante Jesse James Rutherford y se caracteriza por combinar rock con elementos del pop, electrónica, hip-hop y R&B. Su primer lanzamiento fue el EP I’m Sorry... (2012), que incluyó “Sweater Weather”, su hit más conocido.

Otros discos destacables son Wiped Out! (2015), The Neighbourhood (2018) y Chip Chrome & the Mono-Tones (2020), en los que exploraron una estética de ciencia ficción y una producción más experimental. Después de anunciar una pausa indefinida en 2021, en 2025 regresaron con ((((((ultraSOUND)))))), su quinto álbum de estudio.

Rawayana

Rawayana es una banda venezolana que combina reggae, funk, soul, rock y diversos ritmos del Caribe

Rawayana es una banda venezolana de rock y reggae formada en 2007 en Caracas. El grupo está integrado por Alberto Montenegro, Antonio Casas, Andrés Story y Alejandro Abeijón, y su música combina reggae, rock, ska, funk y ritmos caribeños. Su primer álbum, Licencia para ser libre, fue publicado en 2011 y los volvió una de las agrupaciones de mayor fama de la escena venezolana. Posteriormente editaron Rawayanaland (2013) y Trippy Caribbean (2016), con los que ampliaron su presencia internacional y comenzaron a girar por América Latina, Estados Unidos y Europa.

Con álbumes como Cuando los acéfalos predominan (2021) y ¿Quién trae las cornetas? (2023) profundizaron su combinación de géneros latinoamericanos y caribeños. En 2025 publicaron ASTROPICAL, un proyecto realizado junto a la banda colombiana Bomba Estéreo, y ganaron en 2025 el Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo. Su último disco se llama ¿Dónde es el after? y fue publicado el 1 de enero de 2026.

Fontaines D.C.

Fontaines D.C. es una banda irlandesa de post-punk formada en 2014 instagram.com/fontainesband

Fontaines D.C. es una banda irlandesa de post-punk formada en Dublín en 2014. Sus integrantes, Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan III y Tom Coll, se conocieron mientras estudiaban música. Su álbum debut, Dogrel, se lanzó en 2019 y recibió un gran reconocimiento de la crítica. Con el tiempo, su música pasó de las influencias del post-punk y la tradición rock irlandesa hacia una propuesta más amplia, experimental y atmosférica. Algunos de sus discos más conocidos son A Hero’s Death (2020), Skinty Fia (2022) y Romance (2024).

Sombr

sombr es un cantante y compositor de 21 años, originario de Nueva York, Estados Unidos

sombr, el nombre artístico de Shane Michael Boose, un cantante y compositor estadounidense de 21 años. Comenzó a publicar música durante su adolescencia y lanzó sus primeras canciones de manera independiente. Su propuesta combina elementos del rock alternativo y el pop, con letras centradas en relaciones sentimentales y el desamor.

En 2025 alcanzó notoriedad internacional con los sencillos “back to friends” y “undressed”, que tuvieron una fuerte circulación en plataformas digitales y llegaron a las listas de Billboard. Ese mismo año logró publicar su primer álbum de estudio, I Barely Know Her, y realizar una gira internacional. En 2026 fue nominado al Grammy como mejor artista nuevo.