Silvina Luna está internada desde el jueves: “Empieza el camino al trasplante”

escuchar

La última década fue muy complicada en términos de salud para Silvina Luna. En 2010, la modelo se sometió a una cirugía estética en la cola en manos del cirujano plástico Aníbal Lotocki y, a partir de ese momento, comenzó su calvario. Sufrió una intoxicación por metacrilato, ya que la sustancia ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real. En febrero de 2023, se hizo pública la noticia de que necesita un trasplante de riñón y que está en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). En las últimas horas, fue ella misma quien contó en las redes que lleva días internada y reveló que empezó “el camino hacia el trasplante”.

Si bien desde que se anunció el duro momento personal que atraviesa, la actriz limitó un poco su actividad en las redes sociales, en algunas oportunidades comparte contenido para estar más cerca del millón de seguidores que tiene en Instagram. Precisamente, el lunes subió un nuevo video desde el hospital mientras se realizaba la diálisis y contó cómo avanza su tratamiento médico.

Silvina Luna está en la lista de espera del Incucai para un trasplante de riñón instagram.com/silvinalunaoficial

“Hola amigos. Bueno, miren dónde estoy, en la sala de diálisis. Desde el jueves que estoy internada, supongo que mañana ya me voy a casa”. Con esas palabras y recostada sobre la camilla con una sonrisa serena, la actriz introdujo el video. “Me vine a internar porque salieron los resultados de la micobacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora internada, para ver si los tolero y si está todo bien”, continuó.

En cuanto a esto, explicó que por el momento está “todo perfecto”, lo cual aseguró que la pone muy contenta. Cabe recordar que, durante una entrevista que dio semanas atrás en LAM (América) explicó: “Se ha hablado mucho de que necesito un trasplante urgente y no es así. Tengo que esperar primero a solucionar un tema de salud porque hace un año que tengo una bacteria. Hasta que no resuelvan eso, no me puedo trasplantar. Así que eso no sería ahora, si es un lugar a llegar”.

Ante los buenos resultados de los últimos días, Luna sostuvo en el video: “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y el camino al trasplante”.

Silvina Luna habló desde el hospital y contó como avanza su tratamiento (IG @silvinalunaoficial)

Por último, Silvina explicó que quería compartir esto con aquellas personas que la acompañan, que están pendientes de su salud y le “envían oraciones y palabras de cariño”: “Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza; A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”.

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios, deseándole lo mejor en este difícil momento. Además, personalidades como Verónica Lozano, Nicolás Vázquez, Ximena Capristo, Calu Rivero y Gastón Pauls, entre otros, le dejaron mensajes de aliento.

Esta no es la primera vez que la exGran Hermano comparte un video de estas características. El anterior fue en abril, donde explicó cómo estaba y en que consistía su tratamiento: “Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, ósea que me está ayudando a vivir y lo tomo así. Le agradezco a esta máquina, me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible”. Hoy el panorama es un poco distinto y se mostró con energías de cara a lo que sigue.

LA NACION