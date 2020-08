En Informados de todo, Constantino Fernández relató el momento más difícil de su vida

Constantino Fernández saltó a la fama como "Tino" en Los Parchís, el grupo musical oriundo de España que revolucionó al público infantil. Tras el estreno del documental de la banda en Netflix, los fanáticos de Parchís comenzaron a revivir distintos episodios memorables e hitos de los momentos cumbre del grupo. Ahora, Tino habló con la prensa sobre un momento difícil de su vida: el accidente en el que perdió el brazo.

En una entrevista con Informados de todo (América), Fernández recordó el suceso ocurrido en México, durante un gira. "Fue un hecho desgraciado", dijo a Guillermo Andino y Pía Shaw. "Pero lo del brazo no fue lo peor ni lo más grave. Sufrí un traumatismo craneoencefálico severo y estuve varios meses hasta que pude recuperarme y tomar decisiones por mí mismo. Evidentemente hay un antes y un después", relató el cantante.

"Con la que era mi mujer estábamos desplazados a Murcia, a 600 kilómetros de Barcelona, por una cuestión de trabajo", agregó. Un día, cuando regresaba a su casa en auto, chocó contra otro vehículo. Para Fernández, aquel accidente fue un quiebre absoluto en su manera de ver la vida. "Pero después del accidente y de recobrar la conciencia vimos que el dinero es importante, pero no lo más. Estaba lejos de mi familia y de mis amigos, y cuando recuperé la conciencia dije 'yo me vuelvo para Barcelona a ver de qué lado sale el sol'".

Según contó el exintegrante de Parchís, muchas cosas buenas llegaron luego de aquel fatídico evento. "A lo mejor a nivel económico quizás haya sido más precario pero he estado más en contacto conmigo, con las cosas que me gustan y con el medio", sostuvo. "No cambiaría ni una coma de mi vida. Parchís me ha formado como lo que soy".