Tom Holland sobre Lionel Messi: “Es el mejor de la historia”

En una reciente entrevista concedida a Streams Telefe, el actor británico Tom Holland se deshizo en elogios hacia Lionel Messi, a quien calificó como el mejor futbolista de todos los tiempos. El intérprete, que encarna al superhéroe arácnido, reveló la gratitud que sintió al concretar una colaboración publicitaria con el capitán del seleccionado argentino. Según relató ante el periodista Dami Nakache, el hecho de que el rosarino accediera a participar en una campaña fuera de su ámbito deportivo habitual representó un hito significativo para la producción de su próxima película Spider-Man: Brand New Day.

“Siento una inmensa gratitud porque Messi no suele hacer ese tipo de cosas”, reveló Holland durante el diálogo. El actor británico, de 30 años, destacó el valor de ver al astro salir de su zona de confort para integrarse al universo de Marvel. “Que se adentrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio muchísima confianza en que la película está llegando a todo el mundo, incluso al GOAT”, aseguró el protagonista. Holland, quien se definió con humor como un “tipo pequeño”, trazó un paralelismo físico con el futbolista y subrayó que la trayectoria de Messi, quien superó desventajas y adversidades para alcanzar la cima, le resulta una fuente de inspiración constante desde su infancia.

La publicidad de Lionel Messi y Tom Holland para Spider-Man

La participación de Messi en la campaña, que rápidamente se volvió un fenómeno viral, mostró al futbolista mientras hablaba con Peter Parker en una tienda neoyorquina y luego en un sobrevuelo por la ciudad mediante telarañas. Este cruce entre la cultura pop y el deporte fue un elemento determinante para expandir el alcance global de la franquicia cinematográfica. La escena, donde el superhéroe le consulta al jugador si tiene miedo a las alturas, logró capitalizar la atención tanto de los entusiastas del cine como de los seguidores del fútbol, lo que consolidó a ambos como íconos de alcance masivo.

La relación del actor con la actualidad argentina también tuvo un capítulo durante la reciente final de la Copa del Mundo 2026. Holland fue visto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey mientras presenciaba el encuentro decisivo entre Argentina y España. Pese a sus manifestaciones de cariño hacia el país sudamericano, el actor se ubicó en el palco destinado a los seguidores del equipo europeo, donde muchos lucieron la camiseta de España y nadie la de Argentina. Esta postura reforzó lo que había declarado anteriormente en Madrid, donde admitió que, en ausencia de Inglaterra, La Roja era su selección preferida.

Tom Holland vivió la final del Mundial en un palco totalmente español Redes sociales

El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez

No obstante, la relación de Holland con el seleccionado argentino no se limita exclusivamente al capitán. Antes del estreno cinematográfico, en el marco de una gira promocional en España, el actor tuvo palabras de reconocimiento hacia Julián Álvarez. Durante una nota con DAZN, Holland afirmó ante los micrófonos: “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”.

Este gesto fue rápidamente correspondido por el delantero cordobés, quien a través de sus redes sociales invitó al actor a conocerlo, prometiéndole incluso entregarle la camiseta número nueve del equipo nacional. Cabe recordar que el apodo de la Araña que acompaña a Álvarez desde su infancia por su destreza en el campo, sumado a su clásica celebración, generó una afinidad natural con la figura del superhéroe.