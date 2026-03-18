Salió el tráiler de Spider-Man: Un nuevo día con el regreso de Tom Holland

Sony Pictures difundió este miércoles el primer tráiler oficial de Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta producción en solitario que protagoniza Tom Holland. La película, que llegará a todas las salas de cine el 31 de julio de 2026, contará con el retorno de Mark Ruffalo al papel de Hulk y la esperada incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, conocido bajo el nombre de The Punisher. A partir de la publicación del clip, se produjo una catarata de comentarios en las redes sociales, donde primó el entusiasmo por el estreno de esta nueva entrega de Marvel.

La trama retoma los hechos ocurridos en Spider-man No Way Home (2021) donde Peter Parker optó por el olvido colectivo para salvar a su entorno. El avance inicia con una voz en off de Peter Parker, quien reflexiona sobre el costo emocional de su decisión. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, relata el protagonista.

Mark Ruffalo vuevle a formar parte de la saga (Captura: Sony)

El clip exhibe a Peter mientras observa a MJ, interpretada por Zendaya, quien ahora comparte un vínculo cercano con Ned Leeds. Ambos amigos olvidaron la identidad del joven héroe. En una secuencia, el protagonista admite que Spider-Man debe realizar acciones dolorosas, aunque estas rompan el corazón de Peter Parker. Además, el material muestra una visita a la tumba de la tía May, lo que subraya la soledad que atraviesa el personaje en esta etapa.

El aspecto técnico destaca por una transformación biológica en el protagonista. Peter manifiesta reacciones físicas extrañas, como desmayos que terminan en la formación de un capullo. Ante esta situación, él consulta al doctor Bruce Banner, interpretado por Ruffalo.

Zendaya tiene una participación destacada en el film (Captura: Sony)

Hulk revela que el ADN de Peter sufre mutaciones peligrosas pero que, al mismo tiempo, potencian su fuerza y capacidades sobrehumanas. Estas habilidades nuevas resultan vitales frente a un enemigo invisible, cuyas destrezas complican la labor defensiva del arácnido.

La dirección del proyecto estuvo a cargo Destin Daniel Cretton, mientras que el guion corrió por cuenta de Chris McKenna y Erik Sommers. El elenco se completó con Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman, por lo que cuenta con un reparto plagado de estrellas de renombre.

Tom Holland vuelve a uno de los personajes que lo catapultó a la fama (Captura: Sony)

La narrativa profundiza en la dualidad de Peter Parker, quien intenta equilibrar su vida personal con las responsabilidades del superhéroe. El tráiler subraya el aislamiento del protagonista frente a la pérdida de sus vínculos más cercanos. MJ aparece en los segundos finales del adelanto y nombra a Peter como “un amigable vecino”, una mención directa a la identidad popular del héroe. Los fanáticos esperan con ansias la entrada de The Punisher en esta historia, ya que su inclusión marca un cambio de tono necesario para el universo de Marvel.

Esta entrega busca redefinir las capacidades de Spider-Man a través de los cambios genéticos que Banner analiza con cautela en el tráiler difundido por la productora. La expectativa de los fanáticos de la saga crece ante la inminente fecha de estreno momento en que el público conocerá el destino final de esta transformación física y emocional. Además, se espera que la película sea de las más taquilleras de este 2026.