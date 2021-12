El emotivo posteo de Luis Ventura sobre su hijo Antonio: “Jugando con la Pachamama”

El periodista Luis Ventura suele compartir con sus seguidores de Instagram los mejores momentos junto a su hijo Antonio, de siete años, fruto de su relación con la exvedette Fabiana Liuzzi. Este domingo emocionó a los usuarios de la red social con un sentido posteo sobre “Toñito”, como le dice cariñosamente al pequeño.

Antonio nació prematuro, lo que le ocasionó algunos problemas de salud. “Estaba todo bajo control hasta el día que me internaron, que me descompensé -explicó en su momento Liuzzi-. Se me manifestó diabetes gestacional y me había subido la presión. Eso me hizo descompensar y desencadenó en el parto de 6 meses y medio que tenía”, precisó. El pequeño nació el 27 de abril de 2014, pesó 1,290 kilogramos y tuvo que permanecer casi dos meses en el hospital.

Fabiana Liuzzi y su hijo Antonio, fruto de su relación con Luis Ventura

En marzo de este año, Toñito fue internado nuevamente. Según relató su madre, “tiene descargas epilépticas, que es una secuela por haber nacido prematuro”. “No son evolutivas”, aclaró y explicó: “Hasta que le encuentren una medicación adecuada a veces es difícil, y esto le genera molestias que alteran su conducta y esto lo perturba”.

Este domingo, después de celebrar el día de Navidad, Ventura hizo un posteo en Instagram con su hijo como protagonista. Absolutamente orgulloso, el periodista celebró cómo el pequeño Antonio juega con la tierra.

Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, jugando con la tierra

“Toñito jugando con la Pachamama... juega con la Tierra Madre y hasta se debe haber comido un toque terroso... Que pibe bravooo!!!”, escribió. La publicación superó rápidamente los 3000 likes y se llenó de comentarios positivos de parte de los usuarios.

“Felicitaciones a los padres, hermoso Antoñito”, escribió una seguidora. “¡Igualito a su mamá!”, apuntó otra. “¡Qué lindo y angelical parece... no así bravo”, le dijo una seguidora y agregó emojis de risa. “¡Que bello es! ¡Y re parecido a ti! Cuando se hacen ofrendas a la Pacha, uno se pone un poquito de tierra para conectarse más con ella. Sabio tu hijo. Super intuitivo”, comentó otra usuaria.

No es la primera vez que Ventura hace emocionar a sus seguidores con una foto de su hijo. Hace algunos meses, publicó una imagen acompañada de una emocionante historia. El periodista se dio el lujo de volver al campo de deportes del colegio del que egresó, en Lomas De Zamora, y compartir allí una tarde de juegos con Toñito.

Luis Ventura suele compartir fotos de su hijo Antonio en Instagram

“Después de 53 años de egresar del Sagrado Corazón de Lomas de Zamora, un día volví para pisar con Antoñito el mismo campo de deportes que cobijó mi infancia”, comenzó su una sentida reflexión. “Muchas cosas nuevas, otras están intactas y el recuerdo inalterable de haber sido el abanderado saliente de la promoción 1968 con el mejor promedio del año”, recordó.

“Antoñito ‘chivateó' y corrió como un potrillo... Es la vida que me alcanza”, agregó Ventura, que cosechó más de 5 mil likes y cientos de reacciones. “Vamos Ventura, más fotos con Antonio y con la mamá, ya pasaron muchos años, sin dejar de lado a tus dos hijos mayores, hoy disfrutá con el más chiquito, me gustaría más fotos en familia”, le pidió una seguidora. “Que grande Luis, desde que reconociste a Toñito me caes muy bien, dios los bendiga a ambos!!!!!”, comentó otra.