Griselda Siciliani recordó una insólita anécdota que vivió con Adrián Suar cuando todavía no era famosa

Durante la noche del martes, Jey Mammón tuvo una invitada de lujo: la actriz Griselda Siciliani. A lo largo de una extensa charla, ella se refirió a su vínculo con la actuación, cómo fue su llegada al medio y sus próximos proyectos laborales.

Jey Mammon recordó una anécdota que protagonizó Griselda cuando era muy chica, un día en el que los galanes de la exitosa novela Clave de sol se presentaron en la escuela donde trabajaba su padre, el docente Norberto Siciliani, jornada en la que también conoció por primera vez a Adrián Suar.

La anécdota que Jey Mammón le recordó a Griselda Siciliani que tiene como protagonista a Adrián Suar Captura

“Era muy difícil acceder a Lucho (el personaje que interpretó Pablo Rago), siempre estaba rodeado de gente”, explicó Siciliani. Y agregó: “Yo tenía nueve años, la edad que tiene hoy mi hija. Y no podía llegar a él. Pero había otros, entre ellos, uno que era Suar. Y bueno, le fuimos a pedir un autógrafo a él que estaba más o menos vacío… Pero no sabía quién era”, recordó con humor la actriz.

Respecto de la particular firma de Suar, Griselda la catalogó como una “rayita con desgano”. Y comentó: “Tampoco a mí me importó mucho porque el tema era Pablo… Igual lo vi a Lucho de cerca, no me pude acercar, pero lo vi”.

La artista admitió que el autógrafo fue directo a la basura pero cuando comenzó a salir con Suar le dijo que lo conocía de aquel momento, y el ‘Chueco’ reconoció que así era su manera de firmar. “Un día me acordé y le dije: ‘¡Yo a vos te conozco!’ Le conté y él me dijo que sí, que era muy probable porque él firmaba así”, recordó Griselda.

Por otro lado, la actriz aseguró que ella no es de ser muy “cholula”, pero que hizo una excepción por el fanatismo que le provocaba aquella serie. “No existe el paralelismo ahora, porque era ese programa el único que había”, explicó Siciliani.

Siciliani y Suar tuvieron una relación de casi diez años, pero finalmente se separaron en el año 2016. Mediante un comunicado de prensa, la pareja aseguró en su momento que la decisión fue tomada por un “común acuerdo” y “en los mejores términos”. Asimismo, añadieron que lo más importante para ellos era preservar una excelente relación por el bienestar de su hija Margarita, de nueve años.

Hasta la actualidad ninguno de los dos formalizó una nueva pareja, pero siempre mostraron su buena onda y vida familiar a través de sus redes sociales.