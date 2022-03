La reacción de Las Trillizas de Oro cuando María Laura contó que volvería a ser abuela

Las Trillizas de Oro son, sin dudas, muy unidas entre sí. Por eso, cada vez que alguna tiene algo lindo para contar, la emoción es compartida. Esta vez, la novedad es que María Laura Fernández Rousse volverá a ser abuela a sus 61 años de edad y fue ella misma quien se los comunicó a sus hermanas. En un video que publicaron en su Instagram, se puede observar la reacción de María Eugenia y María Emilia al saber que se suma un integrante a su familia.

“Chicas, tengo algo para contarles que es importante. ¡Voy a ser abuela otra vez!”, pronunció María Laura en una publicación para sus seguidores. “Voy a tener ocho nietos, y vieron que la semana tiene siete días. Me queda uno afuera. Gonzalito, Ker y Borja van a tener un hermanito o hermanita”, bromeó. “Pero si Borja el año pasado...ni camina. Paulina hace patria”, dijo una de las trillizas en relación a su sobrina, Paulina Trotz.

La reacción de las trillizas de oro al saber que una iba a ser abuela

Por su parte, su otra hermana expresó: “¡Otra vez! ¿Me estas jo...?”. Para cerrar el video, María Laura deseó “que sea mujer” y recordó a su madre, Paulina: “La bisa(buela) va a tener 16 nietos”.

La relación de Las Trillizas con sus nietos

Las hermanas se casaron jóvenes con tres polistas y tuvieron diez hijos en total. “Ser abuela es lo más. A través de los nietos revivís esa emoción increíble de tener un bebé en brazos y que sea una prolongación de tu vida y la de tus hijos. Hoy las abuelas tenemos mucha relación con los chicos, somos muy piolas, muy modernas, además con estos aparatitos (señala su celular) siempre estamos en contacto. De mis cinco nietos, dos viven lejos, así que nos hablamos por Zoom. Y da lo mismo si son nietos de parte de un hijo o una hija, la relación es igual”, confesó María Emilia a la revista Hola.

Las Trillizas de Oro tienen 10 nietos en total Instagram

“Los mimás, los malcriás, les das todo lo que no les diste a tus hijos. Y lo bueno es que los esperás cuando te los traen y te encanta cuando se los llevan”, agregó María Laura. “Durante mucho tiempo no tuve a mis hijos ni a mis nietos en el país. Mi hija Paulina vivió afuera casi ocho años, pero por suerte la pandemia me la devolvió y así pude disfrutar más los nietos que nacieron en Inglaterra. Y hoy a los hijos de Bárbara y a los de Ernesto, que también pasan mucho tiempo afuera, los disfruto y aprovecho cuando están en Argentina. A mi nieta mayor, Paz, le encanta cantar y con los varones comparto cosas bien distintas: me enseñaron a subir a los árboles, a poner zapatillas de arco para jugar al fútbol, a colocar los autitos de tal forma que no se vayan de la pista de los mosaicos de mi galería… Me divierte mucho jugar con ellos”, definió.

“Tengo una relación muy especial con mis nietos. Todos los fines de semana duermen en casa y hacemos todo juntos: desde cocinar panqueques a la mañana, hasta ver películas y disfrutar del aire libre. Los disfrutás sin esa responsabilidad de mamá, entonces permitís mucho más”, concluyó María Eugenia.