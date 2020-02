Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de febrero de 2020 • 08:16

El cantautor español Joaquín Sabina, que ayer cumplía 71 años cuando se cayó del escenario del estadio WiZink Center, en Madrid, al terminar una canción, está siendo operado de urgencia en la Clínica Ruber Internacional por un hematoma intracraneal y un derrame cerebral provocado por un fuerte golpe en la cabeza (traumatismo craneoencefálico).

La información sobre la actualización del estado de salud de Sabina la precisa hoy el diario ABC de España.

El cantante había caído anoche a un foso de al menos dos metros de profundidad mientras brindaba un concierto y debió ser retirado en camilla, en lo que parecía haber quedado en un susto.

Cerca de las 21, mientras se dirigía al público, Sabina cayó al foso luego de, al parecer, no notar el borde del escenario. Fue atendido de inmediato por paramédicos que lo retiraron del lugar en camilla.

El momento en que Joaquín Sabina era trasladado anoche en camilla, tras la caída del escenario del WiZink Center de Madrid 00:23

Video

Con las luces del WiZink Center encendidas, Sabina apareció sobre el escenario en una silla de ruedas, empujada por Serrat, para llevarle tranquilidad a los presentes. Allí explicó que había sufrido un golpe muy fuerte en su hombro y que, por tal motivo, el show se encontraba suspendido.

"Estas cosas sólo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo", comenzó con humor el cantante. "Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, y me duele mucho. Eso hace que tengamos que suspender, con todo el dolor. Me voy a ir al hospital porque estoy muy dolorido. No saben cuánto lo siento. Volveremos en mayo a hacer este mismo concierto", concluía al despedirse del público.

Los organizadores del concierto de Serrat & Sabina comunicaron que, debido a la caída sufrida por el cantante, se han visto obligados a aplazar el concierto al próximo 22 de mayo y que las entradas de anoche serán validas para la nueva fecha.

El momento de la caída del cantautor español que provocó preocupación y angustia de su amigo y cantante, Joan Manuel Serrat, y el público presente 00:07

Video

Los organizadores del concierto de Serrat & Sabina comunicaron a través de su página web que, debido a la caída sufrida por el cantante, "se han visto obligados a aplazar el concierto al próximo 22 de mayo". y que las mas mismas entradas serán validas para la nueva fecha.