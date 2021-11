El contundente descargo de Gianinna Maradona ante la inminente subasta de bienes de Diego

Gianinna Maradona reveló el momento de impotencia que vive por la subasta de los bienes de Diego Maradona que se realizará en un mes vía streaming. La hija menor de Claudia Villafañe hizo público los motivos por los que no está de acuerdo con desvincularse de las pertenencias de su papá y su hermana Dalma salió a apoyarla en las redes sociales.

“Qué difícil ponerse de acuerdo con personas que dicen una cosa y después hacen otra. En definitiva, no nos conocemos y es entendible. Bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con subastar objetos de mi papá”, expresó Gianinna en su cuenta de Twitter. Ahí mismo opinó sobre el video que armaron desde la empresa que está a cargo de la operación para atraer a los mejores interesados en quedarse con los artículos y lo calificó de ridículo.

Gianinna Maradona no está de acuerdo con la subasta de los bienes de Diego Maradona y Dalma salió a bancarla Twitter

Para demostrarle que están más unidas que nunca y que piensan igual respecto de la subasta de los bienes del Diez, Dalma le dejó un mensaje de apoyo donde le manifestó: “¡Qué lindo ser tu hermana!”.

La publicación se llenó de comentarios de los usuarios que estaban deseos por conocer cuál es el destino que ella quiere para los objetos de su padre. En ese marco, no faltaron quienes recordaron una información que dio Rodrigo Lussich en Intrusos (América) sobre el destino que tendría el dinero de la subasta, que había dicho: “En algún momento se dijo que se era para pagar deudas, no todos los hijos están en igualdad de condiciones de afrontar los gastos del padre. Por ejemplo, Jana no tiene casa propia, los otros hijos sí”.

La hija menor de Diego y Claudia Villafañe apuntó sobre las versiones que circulan sobre el destino de los fondos de la subasta Twitter

Gianinna ya había revelado su malestar por la transacción que se realizará el próximo mes y que está a cargo de Adrián Mercado. “Si fuera por mí, no vendería ni subastaría nada de mi papá. Sin embargo, lo que yo sienta o piense, lamentablemente, los demás se lo pasan por el or… Nadie quiere reunirse, nadie quiere hablar por privado, solo necesitan estar en la televisión diciendo boludeces”, argumentó en ese momento.

Gianinna Maradona no está de acuerdo con subastar los bienes del Diez Archivo

Cuándo se realizará la subasta de los bienes de Diego Maradona

Parte del legado material que perteneció al ídolo del fútbol quedará en manos de otras personas mediante una subasta pública nacional e internacional que se realizará el próximo 19 de diciembre a las 11, a través de un evento virtual.

Los bienes de Maradona se subastarán el mes próximo Captura de pantalla @gimnasiaoficial

Entre los elementos que se venderán se destacan dos autos BMW; la casa de Villa Devoto; un departamento en Mar del Plata; los artículos de un contenedor que viene de Dubái que incluiría trofeos, instrumentos musicales, ropa, pelotas, relojes, camisetas, botines, diplomas, pantuflas y hasta una carta que le envió Fidel Castro.