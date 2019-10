Tras las fotos, el mensaje de la Negra Vernaci para su ex, Luciano Castro

La Negra Vernaci habló sobre la escandalosa filtración de fotos al desnudo de su ex, el actor Luciano Castro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 17:46

La locutora Elizabeth "La Negra" Vernaci habló sobre la escandalosa filtración de fotos al desnudo del actor Luciano Castro, quien fuera intermitentemente su pareja entre 2005 y 2009.

El tema surgió en su programa La Negra Pop (FM Pop), mientras hacía un repaso de las revistas junto a su coequiper, Humberto Tortonese. Al encontrarse una foto del conductor Alejandro Fantino con poca ropa, el tópico salió a la luz.

"Hablando de tatuados y desnudos, no vamos a hablar del tema. Pobre pibe, dejémonos de joder. Es el comentario de todas las mujeres, Luciano, que apareció en las redes todo desnudo", dijo, entre tentada y seria.

"Pobre, tiene dos chicos chiquitos que van al colegio, listo, no se habla del tema", agregó, aunque no se pudo contener y dejó una reflexión personal sobre los peligros de sacarse fotos íntimas.

"Todas las fotos que tengas en algún momento alguien las va a ver. No tenés que tener fotos nunca en tu teléfono ni en el de nadie, porque en el momento en que sacaste la foto ya no es más tuya. Se terminó, no hay forma, y queda siempre en algún lugar", afirmó.

"Qué duro que tengas que estar dando explicaciones de tu vida privada, dejate de joder. Qué desagradable", concluyó.