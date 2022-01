Tras la muerte de su hermana, Gabo Usandivaras grabó un video y dejó un emotivo mensaje

Gabo Usandivaras se manifestó en sus redes sociales con un video tras conocerse días atrás la triste noticia de la muerte de su hermana Giselle, de 30 años. El histórico bailarín de ShowMatch compartió una filmación en sus historias de Instagram y les agradeció a seguidores por todo el afecto que le brindaron. “Me siento afortunado de recibir tanto amor”, aseveró.

Usandivaras subió su grabación el lunes a su cuenta de Instagram. Allí aparece en primer plano frente a la cámara, con anteojos negros y con una actitud tranquila. “Me cuesta un poco, con todo lo que me gusta hablar, me cuesta un poco al mismo tiempo expresarme porque también por estos medios siempre comunicamos y transmitimos alegrías y alegrías son las que estoy buscando para estar un poco más fuerte”, expresó Gabo, que hace un par de años vive fuera de la Argentina.

La aparición de Gabo Usandivaras en las redes tras la muerte de su hermana

En ese sentido, agregó: “Hace un montón que no grabo historias hablando, pero tengo el deseo de transmitirles lo enormemente agradecido que me siento por el amor que me están brindando, tanto mis amigos como un montón de gente que realmente no conozco pero que se ocupan de hacerme llegar mucho amor”.

Con mucha templanza pese al difícil momento que atraviesa, señaló: “Estoy muy lejos de casa, de mi gente y el amor se siente enormemente, así que gracias y déjenme decirles que ustedes son el motor para que esta locura siga adelante. Me siento afortunado de recibir tanto, tanto amor”.

Gabo Usandivaras atraviesa un duro momento en su vida tras la muerte de su hermana Giselle, de 30 años Instagram / @gabousandivaras

Sobre el final del video, el compañero de danza de muchas estrellas del Bailando, reflexionó: “Dicho esto, si siento que el amor puede hacerme tan bien en un momento tan de mierda, gente, no nos privemos de andar dando amor por todos lados y a todas las personas, las tengamos cerca o lejos”. Para cerrar el mensaje, indicó: “Gracias, gracias, gracias. Y bueno, sepan que acá le estoy poniendo hue...”.

Si bien esta es la primera vez que el bailarín les habla directo a sus seguidores tras el fallecimiento de Giselle, ya había publicado días anteriores emotivos mensajes que se referían al doloroso hecho.

Los dolorosos posteos de Gabo Usandivaras por la muerte de su hermana

La noticia de la muerte de Giselle Usandivaras la dieron en Los ángeles de la mañana (eltrece). Al hacerse pública, el participante de ShowMatch subió una foto en la que se lo ve de la mano con ella en Cancún mientras caminan juntos. “¡Así siempre! Un día como hoy un año atrás”, escribió en el posteo.

El recuerdo de Usandivaras junto a su hermana

Días después de esa publicación, Usandivaras subió a Instagram una serie de fotos con su hermana, todas en actitudes risueñas, y escribió: “Algunas selfies con mi amiga, cómplice y guardiana. Dicen que lo bueno dura poco y mi vida me va mostrando que tiene razón ese dicho. Pero eso no quita que tenga el deseo y la obligación de agradecerle a la vida por premiarme con tu presencia”.

El bailarín compartió un sentido posteo dedicado a su hermana Giselle (Foto: Captura Instagram/@gabousandivaras)

Además, expresó: “Superando todos mis parámetros de amor, por encima de todo, se encuentra mi dupla con mi hermana. Me cuesta creer aun que la vida pueda volver a ser tan hermosa. Pero sé que puedo embellecerla para que lo parezca. Pero el mundo dejó de ser tan bello. Es una realidad”.