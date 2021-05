Tras la reconciliación, Zaira Nara se mostró por primera vez acompañada de su papá, Andrés

Zaira Nara y Wanda Nara son dos celebridades que, desde hace años, comparten su vida íntima tanto en las redes como en los medios de comunicación. Sin embargo, las hermanas nunca se sintieron cómodas con las apariciones públicas de su padre, Andrés Nara, que en general habla con la prensa para hacerle reclamos a ambas o revelar información privada de ellas. Sin embargo, ahora la relación del hombre con al menos una de ellas parece haber mejorado: es que Zaira se mostró feliz en una selfie en la que aparece acompañada de su papá y su hijo.

A principios de año, Andrés Nara reveló que por aquel entonces aún no conocía a Francesca e Isabella Icardi, las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi. Además, contó que al momento no tenía relación con su yerno Mauro. Sin embargo, el empresario mediático recalcó que durante fines de 2020 logró mejorar su vínculo con su hija mayor, lo que consideró un gran avance en una relación que desde siempre tuvo muchas dificultades.

Entrevistado en el programa Esto no es Hollywood (FM Mucha Radio), que conduce Fernanda Iglesias, Andrés Nara explicó cómo se dio esa mejora. “Surgió que el 10 de diciembre fue el cumpleaños de Wanda. En mis charlas con Zaira le dije que le mande un feliz cumpleaños de mi parte. Entonces, empezamos a conversar [con Wanda]. Ella estaba muy contenta. Le mandé una foto de cuando era chiquita y la llevaba a upa, ella me dijo que era igual a Francesca”, explicó. De esa forma, comenzó un acercamiento que fue el principio de la reconstrucción de una compleja relación familiar.

Zaira Nara se mostró feliz con su hijo Viggo y su padre, Andrés Nara

Luego de invitar a sus seguidores a hacerle preguntas, Zaira Naira mostró una feliz postal familiar. “¿Tenés relación con tu papá actualmente?”, le preguntó un usuario. La respuesta no incluyó palabras, solo una tierna foto en blanco y negro en la que aparecen tanto la modelo como su padre, acompañados de Viggo, el hijo de la conductora. Con esa foto, Zaira despejó las dudas sobre el actual estado de la relación con Andrés Nara y dio a entender que es muy bueno o, al menos, cordial.

En aquella entrevista que Andrés Nara dio a principios de año, el empresario detalló uno de los motivos que originó el distanciamiento entre él y Wanda. “Tuvimos ese diálogo, pudimos hablar de nuevo de forma cordial. No había pasado nada grave. La realidad es que yo le había dado el visto bueno a Maxi López, ella no lo tomó a bien. Con Mauro [Icardi] no tengo relación, no tuve una relación de contacto fluido con él. Eso también genera rispideces”, explicó Andrés.

LA NACION