El economista sostuvo que el actor consume sustancias psicoactivas ante la critica de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2019

El tenso cruce que protagonizaronEduardo Feinmann y José Luis Espert en televisión se viralizó en las redes sociales y, en las últimas horas, se sumó a la contienda un personaje que suele realizar declaraciones polémicas, el actor Alfredo Casero, a quien el economista trató de consumidor de drogas ilegales.

La discusión se originó el martes a la tarde cuando el economista participó de El Noticiero (A24). Durante su participación de poco más de 20 minutos, Espert analizó junto a Feinmann la actualidad política de la Argentina.

Si bien parecían coincidir en varios aspectos, al hablar sobre el resultado de las elecciones generales de 2019, la cordialidad quedó de lado cuando el conductor le dijo al excandidato a presidente que tanto él como Juan José Gómez Centurión y Roberto Lavagna "posibilitaron la vuelta de Cristina [Kirchner] al poder". Furioso, el economista disparó: "Lo que me decís es de facho".

Al día siguiente, Espert compartió en Twitter un breve fragmento de su discusión con Feinmann y Casero se metió en el medio con un tuit cargado de ira: "Vos arrancaste como el o. Vos sabías lo que hacías. Así será tu carrera matador". El economista no le perdonó esa intervención al actor y le contestó con una escueta alusión a un supuesto uso de sustancias psicoactivas: "Cannabis malo".

El comentario de Espert hizo estallar de furia a Casero, quien publicó otro tuit en el que abundó en la crítica hacia el referente del partido Despertar. "¿Me tratas de consumidor de marihuana, por que te digo lo que muchos pensamos? Yo te muestro enseguida lo que pensamos", escribió el artista.

En el mismo tuit, el actor continuó con su crítica a Espert por su postulación a presidente: "Sos un hombre de números y sabés lo que hacías. Nomás me gusta decírtelo, no vaya a ser que tengamos que aguantar a otro prócer. ¿Vos decís quien es libertario?".

Por último, Casero le dedicó otro mensaje al economista: "Yo te voy a mostrar que no soy un salame que fuma faso".

El fuerte cruce entre José Luis Espert y Eduardo Feinmann

Mientras hablaba con Eduardo Feinmann sobre la previa a las elecciones de 2021, Espert se refirió al armado político que dejaron las últimas elecciones y que consideró una "excelente cosecha".

"Habiendo empezado en enero y con todo lo que nos hicieron creo que fue excelente", dijo el economista sobre el desempeño de su candidatura a presidente en 2019. Feinmann, por su lado, opinó: "Dos puntos sacaron, fue un desastre".

"Le permitieron al Gobierno llegar y le hicieron el juego a Cristina", continuó el periodista. "¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo? ¿Qué es para vos la democracia", preguntó el excandidato. Y remató: "Es de facho eso, Eduardo". Lejos de aceptar la crítica de Espert, Feinmann explicó que sus dichos constituyen "un análisis político" y retrucó: "Lo que vos me decís es de facho, que no aceptes mi análisis".

Por los dichos de Feinmann, Espert se despachó con un extenso descargo sobre la incidencia de su espacio político en la victoria electoral del kirchnerismo.

"Que me digas que porque yo me presenté, Macri pierde y vuelve el kirchnerismo es un análisis ridículo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner", señaló.

"Ponete de acuerdo, si fue magro nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo, la culpa es del muy mal Gobierno de Cambiemos".