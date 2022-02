Tras negarse a declarar, L-Gante cantó en la fiscalía: “Yo no me atajo y me pongo a volar”

Los últimos días de L-Gante fueron muy agitados. El cantante fue denunciado ante la Justicia por sus vecinos, tras protagonizar un violento episodio en el que habría efectuado un disparo de arma de fuego, seguido de amenazas de muerte. Este viernes, se presentó ante la Fiscalía 9 de General Rodríguez para una audiencia y tras negarse a declarar, habló ante la prensa y hasta interpretó un adelanto de su nueva canción, en la que habla de su estado ante la repentina fama.

El trapero fue acusado de haber atacado a un vecino del barrio Bicentenario, de General Rodríguez, donde hasta pocos meses atrás vivió. Primero, señaló al joven por tener la intención de robar la propiedad donde ahora solo vive su madre. Tras el episodio, fue denunciado por amenazas y uso de arma de fuego. Acto seguido, su casa fue allanada por la Policía bonaerense en busca de pruebas del hecho.

L-Gante al salir de la Fiscalía N°9 de General Rodríguez

Este viernes se presentó en la fiscalía junto a su abogado, Alejandro Cipolla, para una audiencia en la que podría haber dado su versión de los hechos. “No declaré por consejo de mi abogado”, expresó L-Gante al momento de terminar la reunión con el fiscal a cargo de la causa. Además, indicó que él se encuentra tranquilo pero que lamenta que durante el allanamiento sufrió la rotura de algunos objetos en la casa de su madre.

Fiel a su estilo descontracturado, expresó ante la prensa que iba a “aprovechar” el momento de gran exposición y esta experiencia ante la Justicia para lanzar una nueva canción. “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera, porque esto es todo payasada”, señaló ante las preguntas de los periodistas.

L-Gante cantó fuera de la fiscalía

“Nosotros lo hacemos cerrando. Los gatos la cuentan. Los giles comen tan tan tan. Me critican por ser de abajo, de perfil bajo. Yo no me atajo y me pongo a volar”, cantó el joven de 21 años como adelanto de su nuevo lanzamiento. Al ritmo de los aplausos de sus amigos, decidió entonar ante las cámaras y dejó en claro que su carrera es lo que ahora le interesa. Tras lanzar el verso, se retiró del lugar.

Enyesado tras el incidente, L-Gante se negó a declarar

A pesar de mostrarse seguro sobre su situación judicial, el cantante de “Bar” afirmó que no tiene en su poder un arma de fuego -como trascendió- y que en el domicilio de su madre encontraron solo una pistola de juguete. Negó categóricamente tener problemas con el resto de los vecinos y afirmó que de ahora en más debe aprender que no puede caerle bien a todos. “Cada uno debe hacerse cargo de sus actos, como se debe, como yo estoy acá. Al barrio voy a seguir yendo, voy todos los días”, aseguró.

Por su parte, Alejandro Cipolla indicó que quienes denunciaron a su cliente “buscan un rédito económico” debido a la gran fama que tiene. Además, afirmó que este objetivo quedó en evidencia tras leer las declaraciones de los cinco involucrados, “las cuales se contradicen la una con la otra”. De esta forma, desestimó las acusaciones a pesar de existir un video en el que se puede ver al artista ir contra sus vecinos, mientras otras personas intentan frenar la pelea.