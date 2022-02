L-Gante: “No soy el mal que hay en el mundo, soy alguien que ve ese mal”

L-Gante anunció este viernes, en conferencia de prensa, un nuevo show para el domingo 13 de febrero a las 20 en Tecnópolis. Las entradas serán gratuitas y para ingresar al predio será necesario presentar el pase sanitario. El ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, señaló que “la pandemia fue muy dura para la cultura” y que organizar un concierto al aire libre de la magnitud que tendrá el de L-Gante es toda una novedad en tiempos de Covid-19. El manager del cantante Maxi, El Brother destacó que “será un evento grande y con protocolo sanitario para todos los que por cuestiones económicas no lograron ver a L-Gante en vivo aún” y aclaró: “Él no va a cobrar uno solo peso por esto”.

E n diálogo con LA NACION, Bauer señaló que existe entusiasmo desde el ministerio de Cultura para producir un documental sobre la vida del artista. “Yo soy documentalista y cineasta y todo lo que a L-Gante le tocó vivir, todo lo que construyó, y lo que Elián significa merece no uno, sino muchos documentales”, apuntó.

Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, alcanzó en muy poco tiempo una enorme repercusión en el público adolescente: su sesión con el productor Bizarrap obtuvo 242 millones de visualizaciones en YouTube y tras esa colaboración su popularidad se elevó notablemente . Sus videos se reprodujeron en el Times Square de Nueva York y recientemente realizó una participación con Tini Stoessel en la canción “Bar” y junto con Pablo Lescano y Bizarrap la nueva cortina musical para la temporada 4 de El Marginal.

L-Gante y Tristán Bauer en la conferencia de prensa donde anunciaron un nuevo show gratuito del artista organizado por el Ministerio de Cultura Ignacio Sánchez - LA NACION

El músico de 21 años antes de la pandemia trabajaba en una fábrica de plásticos, pero decidió renunciar con el objetivo de enfocarse en su proyecto musical. “Yo quería terminar la escuela, pero a la vez quería trabajar y también seguir mi sueño” expresó quien abandonó sus estudios secundarios, pero aseguró en la conferencia de este viernes querer finalizarlos en el corto plazo . Durante el 2020, antes de su salto a la fama, vendió sandwiches de milanesa y barbijos con su pareja, Tamara Báez, con quien tiene una beba de pocos meses llamada Jamaica. “En dos años tuve que armarme completamente, pasé de ser un adolescente a ser el hombre de la casa. A mi ‘yo’ de hace dos años atrás lo felicitaría por nunca renunciar a su instinto: renuncié del trabajo, me puse a trabajar con mi música y fui papá; tomé todas esas decisiones y no me arrepiento ”.

Elián Valenzuela “L-Gante”

Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-gante Ignacio Sánchez - LA NACION

La historia es la de un chico de un barrio humilde que con carisma, tatuajes excéntricos y motivación expuso su mundo al resto del mundo. “Critican que mis letras son crudas, pero son reales porque hablan de lo que se vive en mi barrio, por eso los chicos me eligen”, dice. Con pantalones extra sueltos, pelo bicolor, cadenas doradas y andar espontáneo, Elián habla con los medios y con el ministro de Cultura con la misma liviandad con la que un adolescente hace chistes con sus amigos en el recreo. Descontracturado, se saca fotos con todos los que se lo piden -que son muchos- y no solo chicos y adolescentes, también adultos. El Presidente tuvo un encuentro con él y Cristina Fernández de Kirchner lo nombró en un discurso, aunque él mismo se encargó de aclarar que no pertenece a ningún partido y que en su barrio “ya nadie se cree los ‘chamuyos’ que los políticos traen antes de las elecciones”.

El año pasado se hizo viral una canción de su autoría cuya letra es el abecedario. La propuesta generó controversia, y él señaló que compuso esa canción porque muchos padres le escribían diciendo que sus hijos sabían todas sus canciones de memoria pero no eran capaces de recordar el abecedario y entonces, decidió ponerle melodía.

-Dijiste que pensaste en tu canción del abecedario como una herramienta educativa. ¿Qué otras cosas te gustaría enseñar con tu música?

-Me gustaría enseñar todo lo que pueda. Lo que más me sale es contar lo que sucede en el barrio. Sobre las cosas a las que les dije “no” y a las que dije “sí” y pude dejar. Lo del abecedario salió perfecto, había mucha gente de todas las edades que no sabía el abecedario. Muchas historias me hicieron emocionar, hay padres que me contaron que tenían hijos con discapacidad, a los que los médicos les decían que no iban a poder aprender el abecedario nunca por su condición y con la canción lo pudieron aprender. Es algo increíble. Hubo docentes que también me agradecieron porque estaban un año renegando para que aprendieran lo que con la canción aprendían en un minuto. Mucha gente lo aprendió y me agradecen ¡Además no solo le gustó a los niños, hasta en los boliches de adultos lo canto y todos lo cantan y lo bailan!

L-Gante nos cuenta acerca de su canción del abecedario

-¿El lugar que estás ocupando hoy es fruto de la suerte, del destino o del esfuerzo?

-Es perseverancia. Constancia. A fallar ya estoy acostumbrado, sé lo que es que las cosas me salgan mal, conozco lo que es perder, entonces siempre pensé que hay que intentar hasta ganar . Cada vez que intento aprendo, sumo experiencia, adquiero conocimiento. Lo importante es la perseverancia y ser constante; si te enfocas en lo que querés, todo llega, aunque no es de un momento a otro.

Como cree L-Gante que llegó a donde está hoy

-¿Qué es lo que genera fascinación de tu música y qué rechazo?

-Yo disfruto de las buenas y de las malas críticas porque siempre puedo aprender. Hay gente que no quiere aceptar ciertas cosas, gente que piensa que porque sos un chico de barrio o de la villa no podés llegar a nada y yo me sentí un claro ejemplo de eso. Entré a ambientes en los que antes me rechazaban y creo que lo que vale es el respeto y saber ubicarse. Yo puedo salir con mis amigos del barrio y también charlar con el ministro sobre querer terminar la escuela, no ando haciendo cosas malas. Hay que tener respeto. Con mis letras quiero que se sepa qué es lo que pasa afuera. Muchos padres me critican y juzgan, pero yo no soy el mal que hay en el mundo, soy alguien que ve eso que hay. A mí me encanta que la juventud sepa lo que hay: cuando te ofrecen algo, el “sí”o el “no” depende de uno . Yo viví varias cosas y la mayoría de las cosas malas las dejé porque te llevan a la perdición, ahora me alimento del aguante que me hacen mis seres queridos y del hambre de seguir logrando cosas día a día. Mi hija crece y yo también crezco y sigo aprendiendo todos los días.