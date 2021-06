Tras siete años “perdido”, Tobey Maguire vuelve al cine

Pese a que formó parte de varias películas de renombre, Tobey Maguire saltó a la fama mundial tras interpretar a Peter Parker en la trilogía Spider-Man (2002-2007). El actor, que el pasado 27 de junio cumplió 46 años, había desaparecido del cine en 2014, tras el estreno del film El gran Gatsby, en el que interpretó a Nick Carraway.

Destacado por su cara de niño bueno, el artista es uno de los mejores amigos de Leonardo DiCaprio, a quien conoció en una audición, según contó. Formó parte de numerosas producciones, desde su debut en This Boy’s Life (1993); integró el reparto de films como Las normas de la casa de la sidra (1999), Seabiscuit (2003), El buen alemán (2006) o Brothers (2009).

Escena de la película El gran Gatsby que muestra a George Wilson (Jason Clarke), a la izquierda, Nick Carraway (Tobey Maguire), en el centro, y a Tom Buchanan ( Joel Edgerton), a la derecha Warner Bros. Pictures

Alejado de las redes sociales, Maguire no suele dar muchas entrevistas y tiene fama de ser bastante hermético con su vida privada. Se sabe que estuvo casado con Jennifer Meyer, entre 2007 y 2016, y que juntos tuvieron dos hijos, Ruby y Otis. También que actualmente está en pareja con la modelo Tatiana Dieteman, de 28 años.

En 2002, fue elegido por la organización PETA como el “vegetariano más sexy del mundo”. En 2009, se volvió vegano. “No fue difícil, nunca tuve ninguna necesidad de comer carne. De hecho, cuando era un niño me costaba mucho consumir carne”, contó a la revista Parade en 2008.

En 2014, Maguire produjo y protagonizó la película Pawn Sacrifice, basada en la historia de vida del ajedrecista Bobby Fischer. Ese mismo año, grabó la miniserie de televisión The Spoils of Babylon. Luego, no se lo volvió a ver en los medios ni en ninguna producción.

El regreso

Sin embargo, el 2017 participó de una reconocida película animada, pero solo a través de su voz. Hizo de narrador y del personaje adulto de Tim, en Un jefe en pañales.

Más allá de estos años en los que no se supo nada sobre él, Tobey Maguire está de vuelta en el cine. Según anunció Deadline, integrará la producción de Babylon, la nueva película del director Damien Chazelle (La La Land), junto a Olivia Hamilton, Matt Plouffe y Marc Platt.

Se trata de un drama de época que es una oda al Hollywood de los años 20. Será protagonizada por Brad Pitt. Y, pese a que se había barajado la posibilidad de que el protagónico estuviera a cargo de Emma Stone, quien actualmente brilla en Cruella, la actriz se bajó y su lugar sería ocupado por Margot Robbie. También se mencionó en el reparto a Olivia Wilde y Phoebe Tonkin.

El film fue adquirido por Paramount y se estrenará en diciembre de 2022 para una exhibición limitada y luego otra extendida el 6 de enero de 2023.

Mientras tanto, siguen fuertes los rumores que especulan con un posible reencuentro de los tres intérpretes de Peter Parker, Maguire, Andrew Garfied y Tom Holland, en Spider-Man: No Way Home del Universo Cinematográfico Marvel.

Un fan de Portugal compartió una foto junto a Tobey Maguire y reveló qué le respondió el actor sobre su posible participación en la próxima Spider-Man Twitter: @_NovelaGrafica

Sin embargo, no hay confirmación ni tráiler que lo compruebe. Hace días, un fan de Portugal contó en Twitter que se encontró con Tobey Maguire y, además de pedirle una foto, le preguntó al actor sobre su presencia en la película, y este respondió “con una sonrisa y un guiño”.

Por su parte, Andrew Garfield afirmó en una entrevista con Josh Horowitz, para su programa Happy Sad Confused que nadie le había pedido volver en el papel del superhéroe. “Solo puedo hablar por mí mismo. Puede que estén haciendo algo, pero yo no recibí ningún llamado”, dijo.

