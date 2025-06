Tras tres años de relación, Paulo Londra le propuso casamiento a su novia

Ibiza fue para Paulo Londra el mejor lugar para proponerle casamiento a Martina Quetglas, su novia desde hace tres años. Este viernes 20 de junio y en medio de sus vacaciones, el artista cordobés sacó la alianza y le hizo la gran pregunta a su pareja, quien no tardó en dar una respuesta afirmativa.

La propuesta fue en Ibiza (Foto: Instagram/@martuquetglas)

Fue ella quien decidió compartir sus sentimientos a través de un posteo -en el cual invitó a su enamorado como colaborador- en su cuenta de Instagram, en la que acumula 180.000 seguidores. “Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer o por lo menos el mío, decir ‘sí, quiero’”, comenzó en la descripción del carrete de imágenes que resumieron aquel momento tan especial. Primero, se los vio caminar por las paradisíacas playas; luego, se tomaron una selfie en la que dejaron ver su felicidad y en la que ella lució su anillo de compromiso.

Martina y Paulo se pusieron de novios en junio de 2022 (Foto: Instagram/@martuquetglas)

Y continuó: “Gracias por ser la mejor persona que me podía tocar en mi vida, por cuidarme, por valorarme, por hacerme sentir segura, por ser ese gran compañero que nunca pensé que me podía pasar, hasta que llegaste vos, y superaste todas mis expectativas y lo seguís haciendo día a día, no te imaginas lo que sos para mí. Sí, quiero pasar toda la vida con vos. Sí quiero mi amor, mi Pau, mi persona favorita en este mundo. Vamos por todo”.

Martina lució su anillo de compromiso (Foto: Instagram/@martuquetglas)

Minutos más tarde, el intérprete de “Nena maldición” le contestó: “Te amo, reina sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios, intentando ser mejores todos los días. Te admiro y amo mucho”. Además, agregó otro comentario en el que escribió “Génesis 2:24″, el pasaje de la Biblia que hace referencia a la institución del matrimonio con las siguientes palabras: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”.

Además de los miles de likes, la pareja recibió cientos de mensajes de sus fanáticos, quienes no tardaron en expresar su alegría por la buena nueva. “Aaaaaaaaaaa, me muero de amor. Los amo”; “Me vuelvo loca!!! Felicitaciones y a disfrutar. Sigo con la sonrisa jajajaja” y “Muchísimas felicitaciones!! ¡Sabía que esto iba a llegar tarde o temprano, se ve de lejos ese amor tan puro que se tienen y la pareja tan linda que hacen!! Los quiero un montón y espero que les vaya genial siempre”, fueron solo algunos de ellos.

Los fanáticos festejaron la noticia de la joven pareja (Foto: Instagram/@martuquetglas)

¿Cuándo comenzó el romance entre Paulo Londra y Martina Quetglas?

La relación entre Londra y Quetglas salió a la luz en junio de 2022, hace tres años, cuando él fue visto durante una fiesta en el barrio porteño de Palermo en compañía la joven, una excompañera de colegio. Este fue el primer vínculo romántico que trascendió del artista tras su separación de Rocío Moreno, la madre de sus dos hijas, Isabella Naomí y Francisca.

Paulo Londra y Martina están de novios desde junio de 2022 (Foto: Instagram/@martuquetglas)

Fue Yanina Latorre en LAM (América TV) quien brindó información de la joven que, en aquel entonces, tenía 24 años. “Esa chica es la novia, se llama Martu y tiene 24 años. Fueron al colegio juntos en Córdoba, se reencontraron el año pasado en una reunión de exalumnos. Empezaron a hablar y a verse de nuevo, y desde abril están juntos”, indicó.