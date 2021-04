Tres series para el fin de semana: Two Weeks to Live, Los visitantes y Little Birds

Two Weeks to Live (Reino Unido, 2020). Cuando a los seis años la pequeña Kim (Maise Williams) presenció el asesinato de su padre a manos de un mafioso, la huida a los bosques de Escocia y la vida en un refugio se convirtieron en la única salida posible de aquella onda expansiva del peligro. Al criarla bajo la promesa de un futuro apocalíptico, su madre –interpretada por Sian Clifford con algo del tenso desconcierto de Fleabag- la escondió del presente bajo las mieles del engaño y la protección. Pero con la mayoría de edad llegó la hora de salir al mundo y cumplir con aquellas cuentas pendientes, por más ridículas que parezcan.

Creada por Gaby Hull (también responsable de la reciente We Hunt Together), la serie que significó el regreso a la televisión de Maise Williams luego del final de Game of Thrones explora los caminos de la comedia negra en un cruce excéntrico entre el espíritu adolescente de The End of The F**cking World, las parodias de la mafia de Guy Ritchie y el recuerdo de la Hanna de Joe Wright sobre una niña convertida en arma secreta. Kim nunca llega a esconder mayor secreto que las raíces de su propia venganza, pero en ese viaje de delirio y aprendizaje, en el que recorre pubs y se asocia con inesperados acompañantes, asume el arriesgado periplo de su propio crecimiento. Disponible en Paramount+ (una temporada, seis episodios).

Los visitantes

Los visitantes (Beforeigners, Noruega, 2019). En un futuro cercano las migraciones ya no ocurren a través de la distancia sino del tiempo. Como en un inesperado desvío de la mente de H. G. Wells, llegan a la Oslo contemporánea habitantes de la Edad de Piedra, del mundo vikingo de comienzos del Cristianismo y cultores de los ceremoniales decimonónicos para construir una escenario extraño y demencial. Para complicar el asunto, un brutal crimen se comete a orillas de los fiordos y el oficial Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) debe seguir la pista de la víctima, otra recién llegada del pasado.

Asediado por problemas familiares y adicciones, Lars deambula por ese escenario distópico con la ayuda de la excéntrica Alfhildr Enginsdottir (la increíble Krista Kosonen a la que también se puede ver en Dogs Don’t Wear Pants, película que pasó por Cannes en 2019 y hoy está en Mubi), primera inmigrante vikinga sumada a la fuerza policial. Los visitantes, creada por Anne Bjørnstad y Eilif Skodvin (cuya experiencia en la sátira quedó demostrada en la exitosa Lilyhammer), conjuga la investigación policial con el registro de las migraciones globales en clave de ciencia ficción, en un recorrido original y arriesgado, en el que lo fantástico se convierte en un paisaje cotidiano. Disponible en HBO Go (una temporada, seis episodios).

Little Birds

Little Birds (Reino Unidos, 2020). Little Birds es una extraña experiencia de adaptación. La serie creada por Sophia Al-Maria y ambientada en la Marruecos de los 50 recoge la inspiración de los cuentos eróticos de Anaïs Nin escritos a un dólar la página y herederos de la misma irreverencia que definió a sus diarios personales. Aquí la historia es la de Lucy Savage (exuberante Juno Temple), una heredera neoyorquina, medicada y convertida en novia a la distancia de un lord inglés dispuesto a ocultar su homosexualidad en los laberintos de la perla africana. Desencantada del matrimonio y ansiosa por explorar su libertad, Lucy se resiste a ser la pieza de cambio de los negocios de su padre y enreda su destino con el de una insurgente dominatriz (Yumna Marwan), una cantante convertida en cineasta de vanguardia (Nina Sosanya) y una veterana madama (Rossy de Palma) que conquistan la escena marroquí en tiempos de colonia y rebeliones.

Escapando a la estricta adaptación de la narrativa de Nin, Little Birds encarna el perfecto espíritu de su escritura, los colores estridentes de su ardiente imaginación y aquellos personajes extraños y exquisitos que todavía hoy son inolvidables. Disponible en Starz Play (una temporada, seis episodios).