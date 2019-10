Ulises Jaitt dice saber a quién le envió Luciano Castro sus fotos íntimas

Ulises Jaitt afirma haber develado la incógnita sobre quién es la mujer que recibió las imágenes íntimas de Luciano Castro Crédito: Instagram

Fue el tópico que monopolizó la atención de todos la semana pasada: la sorpresiva filtración de dos fotos y un video del actor Luciano Castro completamente desnudo que no habrían tenido como destinataria principal a su pareja de 10 años, Sabrina Rojas.

Ahora, el periodista Ulises Jaitt afirma haber develado la incógnita sobre quién es la mujer que recibió las imágenes íntimas. "Se las mandó a una señorita con la que se habría encontrado en otro tipo de situaciones", dijo en Los ángeles de la mañana (eltrece).

Aunque el hermano de Natacha no pudo revelar la identidad de la chica en cuestión ("ella no me autorizó a pasar su nombre"), sí afirmó que, además, "compartió" una mujer con Castro en 2016, mientras él grababa la tira de Pol-Ka Los ricos no piden permiso.

"Ella me comentó que estuvieron antes de que se casara con Sabrina. Se conocieron en un asado a través de amigos y él se enganchó mucho, por eso se vieron varias veces en un lugar que él tiene por Olivos", comentó Jaitt.

Asimismo, sostuvo que hay más material comprometedor del actor. "La chica me hizo escuchar audios donde él le explica lo bien que la pasó, que la quiere ver. Ella no se lo pasó a nadie, pero tiene fotos, grabaciones y videos".