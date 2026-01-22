Premios Oscar 2026: cómo ver la ceremonia en vivo
Ya se conoce a todos los nominados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood; además, se oficializó el horario de inicio de la 98ª edición
- 4 minutos de lectura'
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que los Premios Oscar tendrán lugar el 15 de marzo en Los Ángeles. En Latinoamérica se espera que, tal como sucede cada año, sea TNT la encargada de la transmisión.
¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en vivo?
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Según reporta Deadline, el evento iniciará a las 19 (hora del Este en Estados Unidos) y la transmisión televisiva en Estados Unidos estará a cargo de la cadena ABC.
La conducción de la ceremonia recaerá sobre la figura de Conan O’Brien y la producción espera contar con la participación de artistas de renombre mundial durante el espectáculo.
Se estima que la ceremonia se podrá ver en vivo desde la Argentina el domingo 15 de marzo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original).
Todos los nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
- Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind Rajab
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras del K-Pop
- Amélie et la Métaphysique des Tubes
- Zootopia 2
Mejor música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me”, Diane Warren: Relentless
- “Golden”, Las guerreras del K-Pop
- “I Lied To You”, Pecadores
- “Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
- “Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
- F1: la película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejor edición
- F1: la película
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueño de trenes
Mejor documental
- Alabama: presos de sistema
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- All The Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La máquina: The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: fuego y cenizas
- Frankestein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y cenizas
- F1: la película
- Jurassic World: Renace
- A través del fuego
- Pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankestein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
"Hay que castigar a los responsables". Chubut: un especialista aclaró por qué se trata de “un incendio muy complejo” y qué se necesita para extinguirlo
"Esto no termina más". Incendios en la Patagonia: qué se sabe de los nuevos focos y cuáles son las zonas más afectadas por el fuego
Belén, fuera de carrera. Oscar 2026: cuáles son las candidatas a mejor película extranjera
- 1
Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale
- 2
Carla Quevedo contó su experiencia con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham: “Me hizo esperarla afuera del baño”
- 3
Se agrandó la familia Simeone: Giovanni fue papá y compartió la primera foto del bebé con Carolina Baldini
- 4
MasterChef Celebrity y una de las peores devoluciones de la temporada: “Totalmente alucinógeno y casi tóxico”