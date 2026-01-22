LA NACION

Premios Oscar 2026: cómo ver la ceremonia en vivo

Ya se conoce a todos los nominados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood; además, se oficializó el horario de inicio de la 98ª edición

An Oscar statue is seen on the red carpet during the 97th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 2, 2025. (Photo by Robyn Beck / AFP)
Los premios Oscar 2026 se podrán ver en vivo el 15 de marzoROBYN BECK - AFP

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que los Premios Oscar tendrán lugar el 15 de marzo en Los Ángeles. En Latinoamérica se espera que, tal como sucede cada año, sea TNT la encargada de la transmisión.

¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en vivo?

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Según reporta Deadline, el evento iniciará a las 19 (hora del Este en Estados Unidos) y la transmisión televisiva en Estados Unidos estará a cargo de la cadena ABC.

La conducción de la ceremonia recaerá sobre la figura de Conan O’Brien y la producción espera contar con la participación de artistas de renombre mundial durante el espectáculo.

Conan O’Brien conducirá la 98.ª edición de los premios desde el Dolby Theatre, ceremonia que será transmitida en vivo por la cadena ABC
Conan O’Brien conducirá la 98.ª edición de los premios desde el Dolby Theatre, ceremonia que será transmitida en vivo por la cadena ABCPATRICK T. FALLON - AFP

Se estima que la ceremonia se podrá ver en vivo desde la Argentina el domingo 15 de marzo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original).

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor película

  • Bugonia
  • F1: la película
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes
"Hamnet" essta nominada a los Oscar como mejor película
"Hamnet" essta nominada a los Oscar como mejor película Universal Studios

Mejor dirección

  • Chloé Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actriz protagónica

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
  • Renate Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto
Timothée Chalamet está nominado a mejor actor en los Oscar 2026
Timothée Chalamet está nominado a mejor actor en los Oscar 2026Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning, por Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental
  • Delroy Lindo, Pecadores

Mejor guion adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes
La película "Bugonia" esta nominada a mejor guion adaptado en los Oscar 2026
La película "Bugonia" esta nominada a mejor guion adaptado en los Oscar 2026

Mejor guion original

  • Blue Moon
  • Un simple accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor película internacional

  • El agente secreto
  • Un simple accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • La voz de Hind Rajab

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras del K-Pop
  • Amélie et la Métaphysique des Tubes
  • Zootopia 2
"Elio" está nominada a mejor película animada
"Elio" está nominada a mejor película animada Pixar

Mejor música original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor canción original

  • “Dear Me”, Diane Warren: Relentless
  • “Golden”, Las guerreras del K-Pop
  • “I Lied To You”, Pecadores
  • “Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
  • “Train Dreams”, Sueño de trenes

Mejor sonido

  • F1: la película
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejor edición

  • F1: la película
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores
"F1: la película" está nominada a mejor edición
"F1: la película" está nominada a mejor ediciónWarner Bros

Mejor dirección de fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueño de trenes

Mejor documental

  • Alabama: presos de sistema
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

  • All The Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Deux personnes échangeant de la salive

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor maquillaje y peinado

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • La máquina: The Smashing Machine
  • La hermanastra fea
Jacob Elordi como la criatura en Frankenstein
Jacob Elordi como la criatura en FrankensteinNetflix

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: fuego y cenizas
  • Frankestein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejores efectos visuales

  • Avatar: fuego y cenizas
  • F1: la película
  • Jurassic World: Renace
  • A través del fuego
  • Pecadores

Mejor diseño de producción

  • Frankestein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

