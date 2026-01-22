Premios Oscar 2026: cómo ver la ceremonia en vivo

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que los Premios Oscar tendrán lugar el 15 de marzo en Los Ángeles. En Latinoamérica se espera que, tal como sucede cada año, sea TNT la encargada de la transmisión.

¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en vivo?

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Según reporta Deadline, el evento iniciará a las 19 (hora del Este en Estados Unidos) y la transmisión televisiva en Estados Unidos estará a cargo de la cadena ABC.

La conducción de la ceremonia recaerá sobre la figura de Conan O’Brien y la producción espera contar con la participación de artistas de renombre mundial durante el espectáculo.

Conan O’Brien conducirá la 98.ª edición de los premios desde el Dolby Theatre, ceremonia que será transmitida en vivo por la cadena ABC PATRICK T. FALLON - AFP

Se estima que la ceremonia se podrá ver en vivo desde la Argentina el domingo 15 de marzo a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original).

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1: la película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

"Hamnet" essta nominada a los Oscar como mejor película Universal Studios

Mejor dirección

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Timothée Chalamet está nominado a mejor actor en los Oscar 2026 Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Delroy Lindo, Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

La película "Bugonia" esta nominada a mejor guion adaptado en los Oscar 2026

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras del K-Pop

Amélie et la Métaphysique des Tubes

Zootopia 2

"Elio" está nominada a mejor película animada Pixar

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor canción original

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Golden”, Las guerreras del K-Pop

“I Lied To You”, Pecadores

“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi

“Train Dreams”, Sueño de trenes

Mejor sonido

F1: la película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejor edición

F1: la película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

"F1: la película" está nominada a mejor edición Warner Bros

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueño de trenes

Mejor documental

Alabama: presos de sistema

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

All The Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Jacob Elordi como la criatura en Frankenstein Netflix

Mejor diseño de vestuario

Avatar: fuego y cenizas

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

F1: la película

Jurassic World: Renace

A través del fuego

Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.