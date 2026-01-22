Qué películas quedaron nominadas para los Oscar 2026
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló los candidatos para la edición 98 de sus premios; el anuncio definió la competencia principal de cara a la gala de marzo en Los Ángeles
Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman confirmaron este jueves la nómina de las producciones que aspiran a los premios Oscar 2026. La institución cinematográfica de Hollywood oficializó las ternas para las 24 categorías mediante una transmisión digital desde Los Ángeles. Este anuncio fija el cuadro de competencia para la ceremonia del 15 de marzo en el Dolby Theatre.
Las producciones de Warner Bros encabezan las menciones de la temporada. El largometraje Una batalla tras otra, dirigido por Paul Thomas Anderson, obtuvo presencia en categorías clave como mejor película y mejor actor.
Este thriller relata la vida de un revolucionario retirado que protege a su hija adolescente en un contexto de radicalismo y persecución migratoria. La crítica prevé que este título coseche una docena de estatuillas en la gala final.
La obra Pecadores, de Ryan Coogler, figura también como una de las piezas centrales de los nominados. La trama presenta una historia de época en el sur segregacionista de Estados Unidos durante 1930 con elementos de blues y vampiros. La lista incluye además al drama histórico Hamnet. Esta tragedia explora de manera ficticia el duelo de Agnes y William Shakespeare por la muerte de su hijo.
Otras películas destacadas en la selección oficial son Wicked II, Sentimental Value, Frankenstein y Avatar. La plataforma Netflix logró posicionar títulos como Sueños de trenes, un relato sobre los pioneros del Oeste, y la cinta animada Las guerreras k-pop.
Quiénes son los candidatos en las otras categorías principales
Mejor dirección
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
Renate Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor guion original
Blue Moon
Un simple accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Casting
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor película internacional
El agente secreto
Un simple accidente
Valor sentimental
Sirat
La voz de Hind Rajab
Mejor película animada
Arco
Elio
Las guerreras del K-Pop
Amélie et la Métaphysique des Tubes
Zootopia 2
Mejor música original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor canción original
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Golden”, Las guerreras del K-Pop
“I Lied To You”, Pecadores
“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
“Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
F1: la película
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Mejor edición
F1: la película
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Mejor dirección de fotografía
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueño de trenes
Mejor documental
Alabama: presos de sistema
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
All The Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
Avatar: fuego y cenizas
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Mejores efectos visuales
Avatar: fuego y cenizas
F1: la película
Jurassic World: Renace
A través del fuego
Pecadores
Mejor diseño de producción
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
