Los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman confirmaron este jueves la nómina de las producciones que aspiran a los premios Oscar 2026. La institución cinematográfica de Hollywood oficializó las ternas para las 24 categorías mediante una transmisión digital desde Los Ángeles. Este anuncio fija el cuadro de competencia para la ceremonia del 15 de marzo en el Dolby Theatre.

Qué películas quedaron nominadas para los Oscar 2026

Las producciones de Warner Bros encabezan las menciones de la temporada. El largometraje Una batalla tras otra, dirigido por Paul Thomas Anderson, obtuvo presencia en categorías clave como mejor película y mejor actor.

El thriller Una batalla tras otra se posiciona como una de las producciones con mayor cantidad de menciones Warner Bros.

Este thriller relata la vida de un revolucionario retirado que protege a su hija adolescente en un contexto de radicalismo y persecución migratoria. La crítica prevé que este título coseche una docena de estatuillas en la gala final.

La obra Pecadores, de Ryan Coogler, figura también como una de las piezas centrales de los nominados. La trama presenta una historia de época en el sur segregacionista de Estados Unidos durante 1930 con elementos de blues y vampiros. La lista incluye además al drama histórico Hamnet. Esta tragedia explora de manera ficticia el duelo de Agnes y William Shakespeare por la muerte de su hijo.

Trailer oficial de "Sinners"

Otras películas destacadas en la selección oficial son Wicked II, Sentimental Value, Frankenstein y Avatar. La plataforma Netflix logró posicionar títulos como Sueños de trenes, un relato sobre los pioneros del Oeste, y la cinta animada Las guerreras k-pop.

Quiénes son los candidatos en las otras categorías principales

Mejor dirección

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Elle Fanning está nominada por Valor sentimental Richard Shotwell - Invision

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Delroy Lindo, Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Hamnet fue destacada por su Casting Universal

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras del K-Pop

Amélie et la Métaphysique des Tubes

Zootopia 2

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor canción original

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Golden”, Las guerreras del K-Pop

“I Lied To You”, Pecadores

“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi

“Train Dreams”, Sueño de trenes

Las Guerreras K-Pop cuenta con una banda sonora candidata Netflix

Mejor sonido

F1: la película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejor edición

F1: la película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueño de trenes

Frankenstein es aspirante por su fotografía

Mejor documental

Alabama: presos de sistema

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

All The Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor diseño de vestuario

Avatar: fuego y cenizas

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Avatar también resaltó en las nominaciones 20th Century Studios - 20th Century Studios/Disney

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

F1: la película

Jurassic World: Renace

A través del fuego

Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

