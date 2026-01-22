Se agrandó la familia Simeone: Giovanni fue papá y compartió la primera foto del bebé con Carolina Baldini

Giovanni Simeone y su esposa, Giulia Coppini, recibieron a su primer hijo, Tullio, un acontecimiento que marca un antes y un después en sus vidas y abre una etapa atravesada por mucha emoción. Sin dudas, la llegada del bebé movilizó a su entorno más cercano y generó una ola de mensajes y felicitaciones. En medio de este clima de felicidad, la familia está revolucionada y ya comenzaron a circular las primeras imágenes que enternecieron a seguidores y seres queridos.

A través de una publicación en redes sociales, el futbolista y su esposa presentaron oficialmente a su hijo con una serie de tiernas imágenes en las que se los ve al aire libre, junto al carrito del bebé y acompañados por su perro. Aunque el nacimiento de Tullio ocurrió el domingo 11 de enero, la noticia fue anunciada recién en las últimas horas desde Italia y rápidamente se convirtió en el centro de la emoción familiar.

Las fotos compartidas reflejan escenas íntimas y cotidianas, con la pareja paseando junto a su hijo en un clima de calma y complicidad. En la publicación, además, sumaron un mensaje cargado de emoción: “Domingo 11 de enero de 2026: llegó la cigüeña con nuestro nuevo amor… Bienvenido a la familia, Tullio Pablo Simeone”.

Gio Simeone y Giulia Coppini presentaron a su hijo con un emotivo posteo (Captura: Instagram @giuliacoppini/@simeonegiovanni)

La emoción también se hizo sentir del lado de Carolina Baldini, madre de Giovanni, quien celebró públicamente la llegada de su nieto. “¡Qué emoción, Tullio! ¡Sos tan hermoso! ¡Te amo! ¡Acá la abuela orgullosa!”, escribió en redes sociales, dejando en evidencia la alegría que despertó el nacimiento del pequeño en todo el entorno familiar.

Carolina Baldini viajó a Italia para conocer a su nieto (Foto: Instagram @carobal14)

Completamente emocionada por este momento, Carolina decidió viajar desde Argentina hasta Italia para acompañar a su hijo y conocer personalmente a Tullio. Desde su cuenta de Instagram compartió una imagen junto a Giovanni y el bebé, y dedicó unas palabras cargadas de agradecimiento hacia su nuera: “Gracias, Giulia, por traer al mundo a mi nieto. Tullio tiene unos padres maravillosos y una mamá fuerte, valiente y llena de amor. Bienvenido a esta familia que ya te ama profundamente”.

La emoción de la familia y redes sociales por la llegada de Tullio

Como era de esperarse, la noticia del nacimiento no tardó en generar repercusión entre familiares, amistades y personas cercanas a la pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para Giovanni, Giulia y el recién nacido, reflejando el clima de emoción que despertó la llegada de Tullio.

Mensajes de afecto y felicitaciones colmaron las redes tras el anuncio (Foto: Instagram @giuliacoppini/@simeonegiovanni)

Entre las primeras reacciones se destacó la de Gianluca Simeone, hermano del nuevo papá, quien escribió: “Tu padrino te ama, Tullio”. En la misma publicación también se sumó Carla Pereyra, pareja del Cholo Simeone, con un mensaje breve pero significativo: “Hermosa familia”.

Cabe destacar que la llegada de Tullio no solo marca un momento inolvidable para Giovanni y Giulia, sino que también se suma como un capítulo especialmente significativo para toda la familia. El bebé se convirtió en el segundo nieto de Carolina Baldini y el Cholo Simeone, que ya habían celebrado la llegada de Faustino, hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, en 2025. Así, a este momento se lo entiende como uno muy especial para la familia, atravesado por nacimientos, encuentros y emociones que reafirman el crecimiento y los nuevos comienzos.