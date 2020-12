Eva de Dominici compartió una serie de momentos de los últimos meses y sorprendió con el último de ellos, donde se la pudo ver bailando sola en su casa después de haber tomado vino blanco Crédito: Instagram

Desde que se instaló en Los Ángeles junto a su pareja, Eduardo Cruz, y su hijo, Cairo, Eva De Dominici comparte su día a día con sus millones de seguidores. Por eso, antes que termine el año publicó una serie de imágenes que retrataron varios momentos de los últimos meses y el último de ellos llamó poderosamente la atención.

A través de sus storiesde Instagram, De Dominici compartió con sus 2,5 millones de seguidores una serie de acontecimientos de los últimos meses. "Fotos y videos de mi carrete desde noviembre hasta Navidad", escribió la actriz antes de dar a conocer el contenido.

Entre los distintos momentos que mostró la protagonista de La fragilidad de los cuerpos se pudieron ver distintas situaciones, como "un día que me hice bucles", "una de las tantas que me testee" o "un día que fui muy feliz en un rancho", según ella misma escribió.

La pareja de Eduardo Cruz publicó fotos con un look rubio y con pelo corto que De Dominici probaba para realizar un nuevo personaje. También mostró a su pequeño perro arriba de un auto verde de juguete. "Mi perro andando en Lamborghini", bromeó.

Eva de Dominici bailó sola en su casa al ritmo de "Solo se vive una vez" Crédito: Instagram Stories

Por último, De Dominici compartió algunas postales de Navidad, donde se la pudo ver con su pelo largo, lacio, vistiendo un mono rojo y con los labios del mismo color. Entre esas imágenes, la actriz mostró también que preparó ñoquis de zanahoria para la cena de esa noche.

Y para el final dejó un divertido video. "Por ultimo, una noche que tome vino blanco", escribió De Dominici en un video donde lleva un look deportivo compuesto por un top negro y una calza. En ese video, la actriz se encuentra sola en su casa, que estaba iluminada con luces de colores, y baila al ritmo de la canción "Solo se vive una vez".

Desde que nació su hijo Cairo, hace poco más de un año, Eva De Dominici suele compartir con sus seguidores cómo afronta la maternidad. "La maternidad es una aventura que la pintan muy romántica, pero no lo es. Y está bueno decirlo porque es un engaño. Uno tiene que saber que existe la depresión posparto. En un momento pensé que la estaba atravesando porque no paraba de llorar, pero en realidad es muy fuerte todo lo que te pasa. Tenés una nueva persona en la casa, sentís que la arrancaron de tu panza, pasás a tener una responsabilidad enorme y le tenés que dar toda la prioridad porque se lo merece. De afuera se puede ver todo color de rosa y yo no me quejo porque tengo una vida hermosa, pero qué tema la maternidad. Por suerte, Edu me ayuda muchísimo. Todo es un aprendizaje", indicó De Dominici.