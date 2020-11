Eva de Dominici revolucionó las redes con un impensado cambio de look

Eva de Dominici apostó a un cambio total de look: rubia y pelo corto. ¿Llegó para quedarse?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 16:37

Cuando de exposición se trata, no hay red que se salve de un perfil mediático. Primero fue Facebook, luego Twitter, en el medio apareció Instagram y con la pandemia explotó Tik Tok. Cientos de famosos usan estas redes a diario para viralizar sus "talentos" y aunque a varios les falta estrenar algún que otro perfil, Eva de Dominici no quiso quedar fuera de tendencia y debutó en la red de los centennials con un inesperado cambio de look.

La morocha radicada en Los Ángeles junto al papá de su primer hijo habilitó la red social que garantiza contenido audiovisual y lo hizo mostrando un nuevo estilo urbano. Se tiñó de rubio, cortó su larga cabellera hasta la nuca y decidió apostar a mechones desprolijos para generar un aspecto "rebelde" en su video musical.

La actriz estrenó su nueva cuenta de TikTok con un tremendo cambio de aspecto

Con una prenda sensual y una increíble mímica de la canción, De Dominici alborotó a sus seguidores por sorprender con semejante cambio de estilo. Si bien se desconoce que sea algo definitivo en su cabello, en más de una oportunidad la actriz "ha engañado" a su comunidad con transformaciones que se deben a su profesión por lo que hasta el momento varios consideran que se trata de otra de sus bromas virtuales.