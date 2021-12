El cariñoso mensaje que Florencia Peña le envió a Marcelo Gallardo al confirmar que se queda en River

Florencia Peña nunca disimuló su amor por River Plate y tampoco hizo mucho por ocultar lo que siente por Marcelo Gallardo, el director técnico. Por eso, la actriz vivió la misma incertidumbre que todos los hinchas cuando ‘el Muñeco’ dio a entender que estaba considerando no seguir dentro del club e incluso le realizó una osada propuesta públicamente para persuadirlo. Ya sea motivado por eso o por su lealtad a la camiseta, el DT confirmó su continuidad y ella decidió celebrarlo con un tierno mensaje.

El anuncio de Gallardo provocó una ola de felicidad en las redes sociales y no quedó hincha del Millonario que no saliera a demostrar su alegría por su anunció. Sin quedarse afuera, la conductora de Flor de equipo (Telefe), compartió un video en su cuenta de Instagram en donde celebró la gran noticia.

La actriz se encuentra actualmente en España junto a Marley con quien está filmando Por el mundo (Telefe), pero logró hacerse un hueco dentro de su ocupado itinerario para dedicarle un posteo a Gallardo. Tras explicar estaba en el cuarto de hotel entre entrevista y entrevista, expresó: “No quería dejar de decir ‘gracias Muñeco, gracias Gallardo’. Solamente eso. Gracias Muñe querido. Siempre supe que este no era el final, sino que era un nuevo comienzo”.

Esta no es la primera vez que Flor Peña utiliza su tiempo frente a la cámara para enviarle mensajes al DT. Aunque en esta ocasión su intención fue de puro agradecimiento, en oportunidades anteriores el recado fue más subido de tono

Al enterarse que Gallardo estaba considerarse abandonar el club, la ex Casados con hijos (Telefe) se refirió al tema durante su charla con TyC Sports. Fiel a su personalidad desfachatada, le ofreció una atrevida propuesta. Con un guiño a la corbata de Ángel Labruna que Gallardo utilizó como cávala durante el último Superclásico, Peña dijo: “Yo me la pondría y le iría a decir ‘Muñe, si te quedás, yo me pongo la corbatita’. La corbatita sola”.

Así, una vez más, demostró su cariño por el director técnico, a quine definió meses atrás como “su única debilidad”. En diálogo con radio Continental, aseguró pícaramente: “Mi marido sabe. No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza”.

Dejando en claro que a su pareja, Ramiro Ponce de León, no le molestaría, finalizó: “Creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos”.