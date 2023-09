escuchar

Un ex Gran Hermano hizo público el difícil momento personal que atraviesa. A través de un posteo que realizó en sus redes sociales, Mauricio Guirao, uno de los finalistas de la edición 2016 del reality, reveló que le diagnosticaron cáncer. La noticia generó un impacto muy fuerte entre sus seguidores, quienes le acercaron todo su cariño y fuerzas para afrontar esta dura situación de salud.

Guirao es de Fray Luis Beltrán y participó del reality, que en ese momento se emitía en América con la conducción de Jorge Rial, cuando tenía 23 años. En su clip de presentación dijo: “Soy divertido. Si me caés bien te vas a dar cuenta; y si me caés mal, también. Mi mamá es todo para mí. Si me refiero a mi papá de sangre no es nada. Quiero ganar Gran Hermano porque necesito el dinero”. Además, había dicho que uno de sus sueños mayores sueños era terminar su casa y que el mismo se ocupaba de las tareas de albañilería.

Así fue la presentación de Mauricio Guirao en Gran Hermano 2016

Guirao ingresó a la casa por su hermanito y estuvo los 99 días que duró la competencia. Llegó a la final y se quedó con el tercer puesto. El ganador de ese año fue Luifa Galesio y la subcampeona Ivana Icardi. No obstante, la vida del albañil dio un vuelco inesperado recientemente y las cosas cambiaron rotundamente. Hoy tiene que hacerle frente a un difícil problema de salud y lo compartió con sus seguidores para que pidieran por él.

“Hoy pasaron los médicos. Los adelantos de la biopsia dieron mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó en varios lugares”, señaló el joven en las redes e indicó que cuando tenga todos los resultados y sepa qué tipo de cáncer es, va a empezar con las sesiones de quimioterapia.

Mauricio Guirao contó en las redes que le diagnosticaron cáncer: "Prometí y prometo no bajar los brazos" (Foto: Instagram)

“Estoy roto en pedazos. Estoy shockeado. Pero todavía hay un Dios que lo puede todo y nunca voy a perder la fe. Creo en los milagros; prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el fin”, afirmó Mauricio y, a modo de cierre, les pidió a sus seguidores que rezaran por su salud.

Por su parte, Patricia Ojeda, la madre del ex Gran Hermano, compartió una publicación en Facebook donde habló del difícil momento que atraviesa su familia. “Quiero contarles que mi hijo está sufriendo una enfermedad que nos devastó a los dos, qué nos aterrorizó y lloramos mucho”, escribió.

El desgarrador mensaje que compartió Patricia Ojeda, la madre de Mauricio, sobre la enfermedad de su hijo (Facebook: Patricia Ojeda)

“Hoy la ciencia avanzó mucho y, con las fuerzas que le pone mi hijo y yo acompañándolo en todo momento, va a curarse con la ayuda de Dios, los médicos y la fe que tenemos. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero la va a vencer”, expresó y agradeció a todos los que piden por su Mauricio. “Les pido que no dejen de rezar para que esto sea una piedra más en el camino. Mis hijos son mi vida, lo único que tengo”, concluyó.

Muchos aprovecharon para recordar que la familia de Mauricio siempre fue muy unida. Así mismo lo había reflejado él cuando entró a la casa más famosa del país tiempo atrás. “Un día me llama mi mamá y me dice que habían dejado abandonado a un bebé, si lo podía traer por unos días de tránsito a casa. Ya hace dos años y ocho meses que está con nosotros. Somos una familia humilde; en lo que es económico no le podemos dar todo y uno de los requisitos que nos piden es tener la casa terminada”, había narrado el joven en 2016. Hoy, esa familia es su sustento.