Lucas Benvenuto contó cómo reaccionó al enterarse de que Jey Mammon se fue a Madrid

Este martes a la tarde, Lucas Benvenuto dio por primera vez una entrevista en vivo tras el escándalo que se generó luego de que, semanas atrás, diera a conocer la denuncia que le realizó a Jey Mammon en 2020 por presunto abuso sexual y que terminó prescripta. A raíz de los testimonios que brindó el conductor y músico a diferentes periodistas en donde negó cualquier tipo de violencia ejercida contra joven, y luego de su viaje intempestivo a España, el denunciante no escondió su reacción. “No me hace feliz”, sentenció en diálogo con A la tarde (América).

Lucas se refirió a la salida de Jey Mammon del país

Este martes, Karina Mazzocco, conductora de A la tarde (América), viajó a Ushuaia, Tierra del Fuego y entrevistó mano a mano a Lucas. En la nota, el joven contó cómo fueron sus primeras impresiones al tener conocimiento de que Mammon se instaló en Madrid. “¿Tenés algún tipo de alivio? ¿Cómo te sentís ahora que Jey se tuvo que ir del país?”, preguntó la periodista.

“No me siento aliviado, no me hace feliz. No siento que saqué la victoria en algo, te soy sincero. No lo estoy disfrutando. Cualquier persona podría pensar que lo estaría festejando que se fue del país y la verdad es que no”, comenzó Benvenuto con un tono de voz quebrado. “¿Y qué sentís?”, repreguntó Mazzocco. En ese instante, luego de unos segundos de silencio, insistió: “Un vacío”.

“Me preparé psicológicamente para que no me dañen nunca más. Entonces, no siento nada. No me hace sentir nada, es nulo. Siento que igual es como una coraza, como un protector que tengo para no dejarlos entrar más. Cómo se muevan hoy en día [en referencia a los abusadores], lo que hagan, lo que digan, si dicen que miento, que no miento, si prescribe, si están presos… Me da lo mismo”, señaló Benvenuto.

Minutos más tarde, Lucas se refirió a las entrevistas que mantuvo Mammon con otros periodistas antes de partir rumbo a España, en las cuales mostró su propia versión de los hechos. “No me sorprendió que Jey hablara. El efecto sorpresa de ver cómo se defiende mi abusador lo perdí en los juicios. Llegué muy curtido para que hoy no me sorprenda”, dijo Benvenuto y añadió: “Por eso no me sorprendió que se fuera del país. Pienso que va a volver, pero ese es su problema. Mi prioridad ahora es sanar. Me tengo que ocupar de ser feliz”.

Jey Mammon se fue de la Argentina el 5 de abril luego de que trascendiera públicamente la denuncia por abuso sexual que pesó sobre él en 2020. El destino elegido por el humorista para alejarse del escándalo mediático fue Madrid, donde llegó durante la jornada del jueves pasado. En la salida del Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, el exconductor de Telefe fue abordado por la prensa y mostró su incomodidad: “No me busquen más”.

Jey Mammon llegó a España este jueves

