Un experto en lenguaje no verbal analizó el descargo de Ricky Diotto tras los amenazantes audios contra Fernanda Callejón

En junio de 2022, María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto anunciaron su separación, tras doce años de relación. Todo indicaba que las diferencias que los llevó a la ruptura quedarían puertas adentro, sin embargo, a casi un año de ese momento la expareja vive un fuerte enfrentamiento mediático, con acusaciones cruzadas. La vedette lo denunció recientemente por violencia de género y se dieron a conocer diversos audios amenazantes por parte de él.

“En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, se lo escucha decir a Ricky Diotto en un audio dirigido a Fernanda, luego que la mujer hablara en los medios de comunicación sobre la violencia que sufrió cuando estaba en pareja. En la misma línea, entre los diversos reproches, indica que él dejó su lado su deseo de ser cantante - actualmente es odontólogo- por ella.

El audio de Ricky Diotto hacia Fernanda Callejón

En el largo descargo, Diotto indica que “recuperará” aquellos bienes que asegura que le pertenecen, como una camioneta, y que procederá a vender la casa que solían compartir, en la que ahora vive Fernanda junto a su hija en común, Giovanna. También, no dudó resguardarse ante la posibilidad que los audios tomaran estado público y amenazó a la vedette.

“Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí, porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volvés a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, se lo escucha decir con un elevado tono. El audio culmina con el pedido que no vuelva a hablar de él.

El descargo de Ricky Diotto

Como lo vaticinó, los audios fueron difundidos y no dudó en hacer un descargo al respecto. Fue a través de su cuenta de Instagram en la que compartió un video aludiendo a que el conflicto es meramente económico, debido a un desacuerdo. Asimismo, señala que “no se puede ganar 10 y gastar 50”, en clara referencia al estilo de vida que mantiene su expareja.

“Los audios que ustedes escucharon no son audios de una persona violenta, son audios de una persona que está agotada porque está hace un año viviendo una situación horrible. Son de la semana pasada. A mí me gustaría que si filtran todos los audios, que filtren todos los audios de hace un año donde yo le ruego por favor que nos pongamos de acuerdo”, dijo el músico en referencia a su tono de voz y aseguró que en diversas ocasiones hizo los mismos pedidos mucho más tranquilo. Luego, rompió en llanto al asegurar que jamás le levantó la mano a ninguna mujer, algo de lo que Callejón lo acusó y mostró imágenes con moretones que presuntamente él le ocasionó.

El análisis no verbal del descargo de Ricky Diotto

En las horas posteriores a la publicación del hombre, Hugo Lescano, especialista en Comunicación no verbal, analizó en Desayuno americano (América) el descargo de Diotto, en relación con los gestos que realizó frente a cámara. “En los primeros dos segundos, hace dos gestos que son superinteresantes. Apenas empieza, la boca la lleva hacia adentro”, señalo el especialista mientras indicaba que este gesto se percibe como una autocensura, que refuerza con su movimiento con la mano. “Se va a guardar información de lo que te va a decir”, indicó.

Análisis de la comunicación no verbal de Ricky Diotto

“Coloca la mano en el cuello, no tiene cadenita ni nada. Él se siente amenazado, por eso pasa la mano por el cuello”, continuó con el análisis. Acto seguido, el especialista remarcó que hay otro gesto que le generó preocupación y es cuando hace una pausa y pestañea rápido: “La mayoría hace este gesto cuando nuestro cerebro busca mayores recursos cognitivos, para fabricar una idea en lugar lo que sucedió realmente”.

En conclusión, el especialista indicó que en el video se pueden detectar tres indicadores que señalan que “la mayoría de las cosas que nos están diciendo no son exactamente como sucedieron”. Asimismo, destacó que el llanto es real, aunque no se sabe cuál es la causa de esas lágrimas.

LA NACION