Ricky Diotto respondió a los polémicos dichos de su ex, María Fernanda Callejón: “No sé por qué no suelta”

escuchar

Con la voz tranquila pero también cargada de resignación, Ricky Diotto, el exmarido de María Fernanda Callejón, salió al cruce de la actriz luego de que lo tratara de violento. “No sé qué le pasa, no entiendo por qué lo hizo”, se sinceró a través de un audio que le mandó este martes a Intrusos en el Espectáculo y en que el que, además de mostrarse sorprendido, aclaró que hace un tiempo le pidió a su ex “terminar las cosas bien”.

Diotto y Callejón se separaron a fines de junio del 2022 luego de varios meses de rumores y desmentidas. Fue la actriz la que dio a conocer la noticia a través de un texto que subió a su cuenta de Instagram.

Callejón y Diotto, el día de su boda Archivo

“Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos”, escribió. Él también publicó en ese momento un mensaje al respecto, en el que repasó su historia de amor y coincidió con la actriz en que la prioridad siempre será Giovanna, la hija de ocho años de la expareja.

Pese a los intentos por mantener el final en el ámbito privado, el escándalo se desató cuando trascendió un supuesto chat entre Diotto y una mujer, en donde se entiende por la charla que todavía estaba en pareja con Callejón. Hoy, a menos de un año de ese conflicto, la actriz volvió al ruedo: aseguró que vivió situaciones violentas cuando le dijo a su ex que quería el divorcio.

Entre el dolor y la resignación

“No sé, no sé qué le pasa a Fer, por qué hizo esas declaraciones acusándome de violento, de violencia. Yo soy una persona muy tranquila . No entiendo por qué lo hizo, pero bueno, qué sé yo”, arranca con un dejo de resignación Ricky Diotto el audio que Florencia de la V compartió al aire.

Callejón y Diotto contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 2014; se separaron ocho años más tarde Gerardo Viercovich

Lejos de terminar ahí su descargo, el exmarido de la actriz reveló que ya había charlado con María Fernanda el tema de hablar con los medios de su vida privada. “Yo hace tiempo que hablé con ella y le pedí de estar tranquilos, de estar bien, de terminar la cosa bien, pero no hay manera”, sentenció.

“ Yo ya rehice mi vida, no quiero saber más nada con todas estas cosas, con el medio, con la exposición. A mí nunca me gustó la exposición ”, agregó categórico, aunque en ningún momento del audio modificó el tono tranquilo y monocorde de su voz. “Siempre, siempre hay algo para hacer quilombo”, se lamentó de inmediato. “Y yo no tengo ganas. Estoy en paz, ¿viste? Yo estoy en paz”, completó.

Por último, el músico habló de la relación que mantuvo con la exvedette y el tiempo que compartieron como familia. “No sé, no sé por qué lo hizo. Yo a ella la quise mucho. Lo sabe muy bien. He dado todo, todo por mi familia. Nosotros hacíamos una vida muy linda, nunca nos faltó nada, siempre me dediqué a trabajar para que ella esté feliz, para que mi hija esté contenta, y hoy encontrarme con todo esto es muy triste”, continuó su descargo.

María Fernanda Callejón está de novia con Fernando Gamboa

“No sé por qué no suelta. Ella ya está en pareja, está bien. No sé por qué no hace su vida y no está tranquila”, aseguró en relación a la nueva pareja de Callejón, la que formó con el exfutbolista y actual director técnico Fernando Gamboa. Por su parte, él también confirmó, aunque de forma más velada, que está en una nueva relación. “Yo ya rehice mi vida, estoy muy bien y necesito paz”, cerró.

La frase que provocó el enojo

Si bien no suele dar entrevistas a los medios, Diotto decidió hablar como consecuencia de las declaraciones recientes de Callejón. “Él se enojó y mucho -contó la actriz en relación al momento en que le dijo que quería el divorcio-. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa ”, explicó en diálogo con Infobae.

Además, aseguró que nunca imaginó separarse del padre de su hija, pero que en un momento se empezó a sentir como “un mueble de la casa”: “Me sentí desvalorizada. Que mis palabras, decisiones, economía y profesión no pesaban. La nada. Muchas cosas se subestimaban. La famosa frase ‘vos sin mí no sos nada’. Bueno, es muy común”.

LA NACION

Temas María Fernanda Callejón