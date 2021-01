Los jóvenes ingresaron a la mansión de Luis Miguel Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 23:32

La ambición por los likes puede llegar a lugares insólitos. Ese fue el caso de un grupo de tiktokers que irrumpió en la mansión de Luis Miguel que está ubicada en la ciudad de Acapulco, en México. Una vez dentro de la vivienda, el trío de jóvenes registró imágenes que muestran cómo está la antigua casa del cantante: un terreno que pasó del lujo al abandono, tal como se ve en el video viral que fue difundido en redes.

Hugo González, uno de los jóvenes involucrados, compartió los tres videos que registraron en la mansión del músico en su cuenta de Tik Tok, @hugo_gzbn. En el primero, que cuenta con casi 693 mil visualizaciones, el mexicano mostró el exterior de la casa, impresionado por la pileta y la impactante vista a la playa. "Es el paraíso", resumió sorprendido.

A continuación, mostró el interior, aunque sin aclarar cómo ingresaron. Adentro de la casa de Luis Miguel, González mostró el ascensor interno y, luego, fue hacia la cava, sin saber que de allí iba a salir un murciélago.

En el segundo video, el joven explicó que tuvieron que "mover unas maderitas para desbloquear" la entrada e ingresar. Entonces, antes de entrar, anunció: "Aquí les va la sorpresita". Pese a esto, el guardia de seguridad del lugar conversó con el medio local Al rojo vivo, y dijo que rompieron un vidrio.

Una vez adentro, y emocionado por lo que estaba viendo, González comenzó a enfocar los distintos rincones de la vivienda. "No es cierto, no lo puedo creer, qué onda con este güey, no mames", repetía.

Finalmente, el tiktoker terminó con un tercer video. Esta vez, desde la terraza de la casa, junto a sus amigos. Allí volvió a enfocar el exterior de esta lujosa mansión, que -si bien ahora está en ruinas-, estuvo plagada de lujos en la década de los '90.

La reacción ante el video fue dividida: mientras algunos celebraron haber podido ver la casa de Luis Miguel por dentro otros repudiaron el hecho de que hayan irrumpido en una propiedad privada. De todos modos, en otro video González desafió a su público y se animó a elevar la apuesta: "Si este video llega a 50 mil likes, les grabamos todos, estando en la casa".

Conforme a los criterios de Más información