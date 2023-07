Un guionista reveló el curioso motivo por el que Los Simpson son relacionados con la mafia en Japón

escuchar

Los Simpson es una de las series animadas más populares del mundo, que a lo largo de sus 34 temporadas generó millones de fanáticos en todo el planeta, que ven sus episodios y convirtieron algunas de sus frases en parte de su vida. Pero no todos los países los idolatran, en Japón están mal vistos y es por un curioso extraño motivo.

Quien reveló esta información fue el guionista Mike Reiss en “Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons”, un libro de anécdotas e información sobre el programa. Según informó, parece ser que en Japón no confían en la familia amarilla porque sus personajes tienen cuatro dedos en lugar de cinco. El motivo detrás de este aspecto es que en el país asiático se asocia la falta de una falange a la mafia Yakuza. Esta organización criminal suele cortar dedos para ajustar cuentas e inclusive sus propios miembros hacen esto para jurar lealtad.

Los Yakuza representados en un episodio de Los Simpson.

“Básicamente, los japoneses no diferencian a Los Simpson de Los Soprano”, dice el reconocido guionista en el libro. Otro motivo, aunque menor, del rechazo de la audiencia nipona a Los Simpson es que el número “4″, en Japón, está vinculado a la mala suerte.

El estremecedor capítulo de Los Simpson que se viralizó tras la tragedia del sumergible Titán

La tragedia que vivió Titán, el mini submarino que buscaba recorrer las ruinas del Titanic y cuyos cinco integrantes murieron tras su implosión, sacó a la luz un viejo capítulo de Los Simpson, que reflejaba una situación similar de desesperación cuyo protagonista era Homero.

A través de las redes sociales, los fanáticos de la familia amarilla notaron las coincidencias entre uno de los capítulos y los eventos de la vida real, por lo que no dudaron en compartir sus opiniones y en asombrarse ante las lúgubres comparaciones.

Tras las últimas noticias del submarino, los usuarios recordaron que la tragedia se reflejó en el capítulo 10 de la temporada 17, donde Homero se encuentra perdido en un vehículo acuático. Aunque el contexto no es idéntico, se encontraron similitudes significativas, ya que el personaje observa los restos de un naufragio en las profundidades del mar.

Capítulo de Los Simpson que los usuarios en las redes lo vincularon con la desaparición de Titán

Asimismo, en el episodio, titulado Homer’s Paternity Coot, cuando Homero se embarca en una travesía para buscar el tesoro del barco hundido, el submarino empieza a emitir advertencias sobre la falta de oxígeno. Esta escena despertó la sorpresa, ya que se comparó con la pesadilla que vivieron los tripulantes de Titan, que solo tuvieron 96 horas de oxígeno.

Otra coincidencia destacada por los usuarios es el objetivo de Homero al sumergirse: encontrar una de las perlas perdidas desde hace más de 100 años. Esta premisa ha llevado a comparaciones con la película del Titanic. Además, mientras el esposo de Marge intenta “salvar su vida”, en la superficie los habitantes de Springfield se enfrentan a una intensa ola de calor, tal como ocurre en estos momentos en Estados Unidos. El episodio puede verse en la plataforma de YouTube y está disponible en Star Plus.

Recordemos que el programa creado por, Matt Groening, se estrenó el 17 de septiembre de 1989, por lo que lleva al aire más de 30 años. Esto provocó que se cumplan varias predicciones. En el capítulo 9 de la temporada 2, que salió en 1990, la historia desarrolla una protesta contra la icónica estatua El David, del artista Miguel Ángel, porque los personajes lo consideraban como arte obsceno; esto finalmente sucedió en 2016 cuando activistas rusos pretendían vestir a una réplica de la escultura que se ubicó en el centro de San Petersburgo.

Fue en 1994, en la temporada 5 del episodio 19, donde la cocinera de la Escuela Primaria de Springfield, Doris, utilizaba carne de caballo para hacer la comida de los alumnos. En 2013, un estudio de ADN realizado por Food Safety Authority de Irlanda reveló que la composición de las hamburguesas de varios supermercados de Europa contenía un tercio de Ácido desoxirribonucleico de ese animal.

