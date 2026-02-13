El actor Luciano Castro confirmó su ingreso voluntario a una institución de salud para iniciar un proceso de recuperación integral. El protagonista de reconocidas series de televisión y obras de teatro comunicó su decisión tras la difusión mediática de diversos escándalos sobre su vida privada. El artista busca un espacio de aislamiento para resguardar su bienestar físico y mental lejos del entorno urbano.

Qué dijo Luciano Castro desde su internación

Luciano Castro rompió el silencio mediante una serie de comunicaciones enviadas a la conductora Moria Casán en su programa de eltrece. El actor utilizó sus breves momentos de acceso a la tecnología en el centro médico para aclarar su situación actual ante las especulaciones. Castro expresó de forma contundente: “Vengo a sanar”.

Castro envió mensajes a Moria Casán para confirmar su ingreso voluntario al establecimiento sanitario

El actor manifestó que la búsqueda de pausa, paz y descanso motivó su decisión de alejarse de la esfera pública de manera temporal. Y remarcó su necesidad de bienestar para afrontar sus proyectos a futuro.

Se refirió también al tratamiento de las noticias sobre su salud en los medios de comunicación y mostró enojo por el enfoque de ciertos sectores de la prensa y las burlas que percibió.

Según la conductora del programa La mañana con Moria, el intérprete siente que existe un tono de amarillismo hacia su persona. El actor aseguró: “Me interné porque quiero estar bien”.

En sus mensajes, destacó la importancia de eliminar situaciones negativas de su pasado y definió estos elementos como fantasmas que requiere expulsar de su vida cotidiana para alcanzar la tranquilidad necesaria.

Luciano Castro habría tocado fondo luego de su nuevo escándalo amoroso

Dónde se encuentra el centro de salud de Luciano Castro

El destino elegido por el actor es el centro Vida Sana, una institución de prestigio ubicada en la provincia de Entre Ríos. El lugar ofrece programas de rehabilitación y mejora de la salud integral para sus pacientes.

Castro no atraviesa este proceso en soledad absoluta: el artista Julián Sierra, actor y bailarín, permanece junto a él en el establecimiento. Ambos mantienen un vínculo de acompañamiento mutuo durante la estadía. La elección del sitio responde a la búsqueda de un entorno natural, controlado y profesional.

La periodista Paula Varela brindó información adicional en el programa Lape club social informativo (América): detalló que el ingreso del actor al centro entrerriano no ocurrió por una emergencia médica súbita o de último momento y formó parte de una organización previa de la agenda del actor.

Castro priorizó su salud antes de iniciar las nuevas etapas de su carrera laboral, ya que integra el elenco de una serie para una plataforma de streaming.

Qué declaró Sabrina Rojas sobre la salud de Luciano Castro

Sabrina Rojas, excompañera del actor y madre de sus hijos, compartió su visión sobre el presente del artista en el ciclo SQP. La conductora conversó con Yanina Latorre sobre los pormenores de su relación de 12 años y describió la personalidad del actor como “autodestructiva” en ciertos aspectos de su vida.

Luciano Castro se habría internado tras separarse de Griselda Siciliani

La actriz explicó que su propio bienestar mejoró tras la separación definitiva. Rojas admitió: “Yo renací porque estaba más pendiente del otro”. Además, mencionó que el vínculo requirió un esfuerzo de contención muy alto de su parte durante mucho tiempo y recordó la dinámica de convivencia con el actor durante más de una década.

La conductora señaló que Castro prefería un estilo de vida ermitaño, lo cual limitó las interacciones sociales de la mujer en el pasado. Rojas confesó: “Él me hizo vivir muchos momentos de mucha felicidad, de mucha angustia y de mucha locura”. La actriz reconoció que el proceso de hablar sobre lo vivido posee un carácter sanador para su presente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.