Fervor, emoción y lágrimas en el final de Game of Thrones

Más de 2000 fanáticos participaron de un evento en La Boca para la despedida Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Tomás Balmaceda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019

Dragones, luchas, lágrimas y mucha expectativa. Al igual que millones de personas en todo el mundo, más de 2000 fanáticos se dieron cita ayer en La Boca para despedir la serie más popular y exitosa del momento: Game of Thrones.

"Llegamos hace unas horas de Mar del Plata y nos vamos mañana a la mañana [por hoy], pensamos pasar la noche en alguna pizzería o en un bar, pero no podíamos perdernos esto", le dijo a LA NACION Esteban, un estudiante de 32 años que se vistió de White Walker (Caminante Blanco).

El encuentro, que se desarrolló desde las 14 en un predio a metros de la Usina del Arte y que organizó la señal de cable premium en varias partes del mundo, se denominó #GoTFest. A los actores y actrices que hicieron de una manzana de La Boca un rincón de la imaginación de George R. R. Martin se sumaron además fanáticos que hicieron sus propios cosplays de personajes favoritos y que están reunidos en grupos de Facebook.

Los fanáticos, anoche, en La Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Las actividades dentro de la #GoTFest incluyeron algunas de las escenas más memorables de las ocho temporadas de la serie, como un espacio gastronómico inspirado en la temible Boda Roja o el Wall of Faces en donde los visitantes podían sumar su cara en honor al Dios de los Muchos Rostros.

Además de luchas de caballeros y fotos con el Trono de Hierro y el Trono de Piedra, no podían faltar los dragones. Una de las mascotas de Daenerys custodiaba el lugar y respiraba fuego y humo.

Cerca de las 22, los asistentes se acomodaron en gradas con cuatro pantallas gigantes, como en un estadio, en donde gritaron, lloraron y se emocionaron con la despedida de las intrigas de la saga de fuego y hielo que cautivó a millones en todo el mundo y se convirtió en un fenómeno sin igual.

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los fans de Game of Thrones tienen un consuelo para el vacío que dejó el final agridulce de la serie. HBO, consciente del éxito de esta historia, buscó la forma de que el universo creado por George R. R. Martin siguiera en pie, más allá de que la guerra por el trono haya terminado.

La señal no solo está trabajando en al menos dos precuelas de GOT, sino que tiene listo un documental sobre la octava y última temporada que podrá verse el próximo lunes. Game of Thrones: La última guardia dura dos horas y está dirigido por la realizadora Jeanie Finley, quien se mete a fondo en la producción de estos capítulos que dieron el cierre a la guerra por el poder en Westeros.