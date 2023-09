escuchar

Luego de que el miércoles se realizara la despedida de Silvina Luna, que murió el jueves 31 de agosto, hubo un hecho que provocó preocupación. Gabriela Trenchi, que se hizo presente en el último adiós a la ex Gran Hermano, sufrió una caída y se dobló el tobillo. Como consecuencia del hecho, debió utilizar una silla de ruedas para desplazarse.

La muerte de la modelo generó mucha conmoción, no solo en el mundo del espectáculo sino en toda la sociedad. El último miércoles, además de la despedida se llevó a cabo una convocatoria en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki, por lo que se trató de una jornada intensa para todos los conocidos de Luna y más aún para otras personas que se realizaron intervenciones con el médico y que temen por su salud.

El accidente de Gabriela Trenchi en el último adiós a Silvina Luna que generó preocupación

Una de ellas fue Trenchi, quien sufrió un accidente mientras se hacía el adiós a la homenajeada. El hecho fue contado en El diario de Mariana (América TV). Mientras se hacía una crónica del doloroso momento, Andrea Taboada, quien participa como panelista del programa, tomó la palabra y relató lo sucedido. “Le quiero mandar un beso a Gabriela Trenchi, porque lamentablemente se cayó en el cementerio y está ahora con silla de ruedas”, introdujo.

A continuación, agregó que por su estado no sabía si la víctima de Lotocki podría asistir a la manifestación frente a la casa del médico, que estaba convocada para la tarde del miércoles. Finalmente, no se hizo presente en las inmediaciones de la propiedad ubicada en Vicente López. Aunque no pudo confirmar el tipo de lesión, Taboada expresó que se trataba de un esguince.

Luego de escuchar atentamente, Mariana Fabbiani acotó sobre el estado de salud general de la mujer, quien tuvo mucha exposición y se hizo presente en el marco de las acusaciones y la ofensiva legal contra Lotocki. “Gabriela Trenchi está muy frágil. Cuando hicimos la nota con ella, la hizo acostada en la cama porque no podía estar de pie. Debe haber hecho un esfuerzo grande para ir hoy”, manifestó.

Por otro lado, la conductora del ciclo televisivo se refirió a la tristeza que le generó la situación de Luna y el impacto que significó ver su despedida: “Qué tristeza. Llegó el día de despedirla. Llegó el día de desear que descanse en paz, si eso puede desearse hasta que haya Justicia. Parece mentira estar despidiendo a Silvina. Cuesta asimilarlo”. En esa misma línea, Taboada describió cómo eran las sensaciones de los presentes en el lugar. “Nadie podía creer lo que estaba sucediendo”, contó.

A pesar de que Trenchi no pudo participar en la manifestación frente a la casa de Lotocki, sí lo hicieron Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa. En el caso de la hermana de Vicky, dio un crudo testimonio. Conmocionada por el contexto, recordó la dura experiencia que pasó en su primera biopsia, donde ni siquiera se pudo introducir la aguja.

Stefy Xipolitakis rompió en llanto durante la marcha en honor a Silvina Luna

Durante la convocatoria y a pesar del repudio, durante unos segundos el médico se asomó por la ventana para ver lo que ocurría. Una vez que la gente se fue de la escena, María José Favarón, esposa del médico, salió a la calle y estalló contra la manifestación.

LA NACION