Lionel Messi empezó a seguir una nueva cuenta en Instagram y sorprendió a los fans de Antonela Roccuzzo

481 millones. Ese es el número de seguidores que tiene Lionel Messi en Instagram. Una suma impactante. Si bien el 10 no es de los deportistas más activos en las redes, cada vez que hace un posteo, ya sea relacionado a su trabajo con marcas, a su carrera deportiva o a su familia, causa una verdadera revolución. Justamente un clic que hizo recientemente no pasó inadvertido y demostró, o mejor dicho, reafirmó, que su corazón tiene una sola dueña, incluso virtualmente: Antonela Roccuzzo. Le dio follow a una particular cuenta y sorprendió a más de uno.

Así como tiene casi 500 millones de seguidores en la red social, el campeón del mundo solo sigue a 287 cuentas, incluidas las de amigos, familiares y reconocidas personalidades del espectáculo y el deporte. No obstante, recientemente sorprendió a todos al tomar una contundente decisión sobre su esposa. Si bien vive con ella en los Estados Unidos y comparten la intimidad del hogar y la crianza de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quiso estar al tanto, también, de lo que se comenta sobre ella en Instagram, los looks que usa y todo lo referido a su persona.

Lionel Messi comenzó a seguir a una fanpage de Anto Roccuzzo (Foto: Instagram @leomessi)

Messi comenzó a seguir en Instagram a una fanpage de Antonela que lleva el nombre de @queen.anto. Según la descripción del perfil, ofrece actualizaciones de Roccuzzo, lo cual puede confirmarse en sus posteos. Los más recientes son de la rosarina en Miami, desde salidas familiares hasta su presencia en los partidos de Inter Miami y también su encuentro con fans. Incluso las stories que subieron están organizadas en las “destacadas” con distintos títulos: “Miami, París, Argentina”, entre otros.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi siguen a la fanpage de la rosarina (Foto: Instagram @queen.anto)

Pero lo más llamativo es que la cuenta en cuestión tiene 244 mil seguidores, entre los que se encuentra Antonela Roccuzzo. No obstante, recientemente quienes la administran recibieron una sorpresa que sin dudas los dejó sin palabras. Leo Messi les dio “follow” y dejó en claro que él solo tiene ojos para una sola mujer y que, además, quiere estar al corriente de su vida, no solo personalmente, sino también a través de su fanpage.

La Messimanía no para: Miami se desbordó de fanatismo

Si bien el clan Messi-Roccuzzo está asentado en los Estados Unidos, en busca de un nuevo hogar y disfrutando de la nueva etapa de su vida, el fanatismo por el futbolista es de tal magnitud que recientemente la familia vivió un tenso momento cuando salía de una tienda en Miami. Un video que compartió la cuenta de Instagram de Only in Day, que publicó originalmente el usuario Nivek Michael, registró el momento en el que los cinco fueron a abordados por una marea de fans y Antonela tuvo una reacción nunca antes vista.

El enojo de Antonela Roccuzzo por los empujones en la calle (IG @onlyindade / @nivekmichael)

En medio de la desesperación por una foto con Leo, empezaron los empujones que fueron recibidos hasta por la propia Antonela, que no pudo ocultar la cara de malestar al ser golpeada de espaldas mientras intentaba que sus tres hijos entren al auto para poder salir del lugar, en medio de los flashes, los gritos y el desmedido entusiasmo. Aunque Roccuzzo suele estar siempre alegre y con una sonrisa delante de la cámara, el tenso momento hizo que se le borrara, al menos por unos minutos.

