Una ex acusa a Nicolás Cabré de infiel y de "salir con todas a la vez"

Nicolás Cabré fue acusado de infiel y despertó el escándalo en las redes

A pocos días de la confirmación de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré en medio de la cuarentena volvieron a correr rumores sobre la vida personal del actor. En este caso se trata de Yasmin Corti, una ex novia de Cabré quien, asegura, fue víctima de sus supuestas infidelidades. Y que, además, no habría sido la única.

"Creo que estuvo con todas a la vez" , fue la expresión que bailarina usó en sus redes sociales luego de mostrar un insólito episodio desde Mar del Plata. Al parecer, la joven se encuentra en la ciudad balnearia atravesando el confinamiento y su departamento queda frente al teatro donde se llevó adelante la obra Departamento de Soltero durante el verano.

La venganza de la bailarina: una ex amante de Cabré lo acusó de infiel 02:01

Video

"Qué curioso que el día de la separación la cartelera se despedazó. Yo estoy varada en Mardel y vi todo porque vivo frente al teatro donde estaban", comentó y luego agregó: "Me alegro que le haya pedido disculpas a su ex, Josefina (Silveyra). A mí me las pidió. Creo que estuvo con todas a la vez".

Yasmin Corti fue compañera de elenco de la ex pareja en el musical Sugar , sin embargo, tras una fuerte discusión con Laurita dejó de formar parte. Los rumores por entonces acusaban a la bailarina de mantener una relación con el actor. Sin embargo,con el tiempo toda polémica tras bambalina quedó en el olvido.

Con su reciente aparición que despertó varias reacciones en las redes, la bailarina quiso dar a entender que Cabré mantenía dos relaciones paralelas cuando comenzaba su historia de amor con Laurita.