Cecilia Rolle destrozó a la exconductora del ciclo - Fuente: América TV 05:59

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 15:29

"Nunca le interesaron los gordos. Jamás". Con esta y otras afirmaciones, Cecilia "Chechu" Rolle, exparticipante del reality televisivo Cuestión de Peso, destrozó a la exconductora de ese ciclo, Andrea Politti. Lo hizo en declaraciones al programa Intrusos, por América TV.

Rolle fue convocada a hablar desde un móvil sobre Cuestión de Peso a raíz de que días atrás, el doctor Alberto Cormillot, uno de los profesionales que pasó por el reality, se había referido al ciclo y a sus conductores. Todo a causa de la reciente muerte de Maximiliano Oliva, el primer ganador del programa, que nunca pudo superar sus problemas de obesidad.

Cormillot había señalado que, de los conductores del ciclo, él había preferido a Marcelo Peluffo, a la vez que señaló que la convivencia con Politti se volvió "difícil", porque a ella "le costaba ceder lugar a los profesionales". La base de este reality -que hoy se continúa exhibiendo en la señal de cable Net TV- es seguir el proceso mediante el cual un grupo de personas obesas buscan adelgazar.

Politti "le tenía pánico a la gordura", según la exparticipante Cecilia Rolle

En su entrevista de hoy en Intrusos, Chechu Rolle confirmó lo que había expresado Cormillot, y redobló la apuesta con una serie de declaraciones contra la actual conductora de Corte y Confección. "Andrea tenía problemas con los profesionales y también los tenía con los participantes", arrancó Rolle.

"Ella, cuando nosotras éramos gordas era divina, una buena conductora, yo la admiraba. -agregó la exparticipante, que fue finalista de la primera entrega del ciclo- Cuando nosotros adelgazamos en la segunda temporada en el 2007, cuando empezamos a estar más flacas a aparecernos con minifaldas, más provocativas, ahí se armó el problema".

"Yo tuve un gran problema con Andrea. En un momento no estuve en el programa por culpa de ella, porque se había enojado y nunca me enteré porqué", indicó Rolle. Luego dijo que Politti tenía "celos" de las participantes. "Cuando veía que le hacíamos sombra, no nos dejaba avanzar", agregó.

Cecilia Rolle fue impiadosa al hablar de la exconductora del ciclo Andrea Politti Crédito: Captura América TV

Luego, la exparticipante del ciclo siguió con munición gruesa contra la actriz y conductora: "Ella fue una persona que nunca le interesaron los gordos. Jamás. Yo tengo un recuerdo malísimo de ella. Cuando íbamos a la tanda se iba atrás del monitor y no nos venía a hablar, como por ejemplo Claribel (Medina, otra conductora del programa), que venía y nos preguntaba cómo estábamos. Politti no era una persona que se involucraba".

Rolle sentenció que su reclamo hacia Politti consite en que "se hubiera involucrado mucho más". Luego, continuó con su crítica: "Lo que mínimamente tenés que entender es la temática de la obesidad, y ella le tenía pánico a la gordura. Yo la abrazaba y estaba fajada ¿Viste que siempre estaba con las lolas para arriba? Vivía fajada porque odiaba su gordura".

"Le reclamo que se tendría mínimamente que involucrar. Estamos en un reality en el que no estamos hablando del cielo, del sol, sino que estamos hablando de una enfermedad. Compromiso le reclamo. Ahí está la palabra", concluyó la exparticipante.