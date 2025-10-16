Una influencer insinuó que era amante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo la destrozó: “Te pagan señores mayores”

Durante el último partido amistoso de la selección argentina en Miami, una de las influencers invitadas al partido fue Agustina Kogan, quien además de filmar los mejores momentos del plantel albiceleste generó un clip de humor en el que admiraba la belleza de Lautaro Martínez. Al pie del video escribió: “Etiquétenlo así lo ve, te amo Lauti”. Pero a diferencia de lo que la joven pensaba que ocurriría, gran cantidad de mujeres comenzaron a etiquetar a Agustina Gandolfo, actual pareja del jugador y madre de sus dos hijos.

Al ver el video y enojada por las insinuaciones que habría tenido Kogan, la botinera le respondió sin piedad en un comentario en el que una usuaria aseguraba que la joven era la “amante” oficial del deportista. “No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador”, escribió Gandolfo. Además, había puesto otro comentario que rápidamente fue borrado por la creadora de contenido, lo que alimentó más la rabia de Agustina, quien le dejó otro mensaje: “Me lo borro jajaj. Decía, si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... nos reímos todos de ella”.

El comentario de Agustina Gandolfo furiosa con Agustina Kogan (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Al darse cuenta de que la influencer borró uno de los comentarios, Agustina Gandolfo decidió escribir otro (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

A las pocas horas, la pareja del campeón mundial utilizó sus historias de Instagram para mostrar como todos los días sus outfits, pero un comentario que escribió al pie de una de las publicaciones no pasó desapercibido para los curiosos que seguían paso a paso el escándalo con Agustina Kogan. “Si hermanas me levanté rota los huevos jajaj”, dijo, en referencia a su llamativo exabrupto en Internet.

Agustina Gandolfo se mostró enojada en sus historias de Instagram

Por otro lado, Agustina Kogan, inundada por gran cantidad de mensajes de odio por su polémico posteo, decidió subir también una historia de Instagram en la que explicó qué hacía en este partido amistoso de la selección argentina. “Gente para que terminen de especular. Al partido fui a trabajar. Algunos de ustedes me pasaron a saludar y qué risa. Pero en fin. Ese pase fue por estar laburando ahí más nada! Love u!”, exclamó y dejó cerrada la discusión sobre su presencia en el lugar.

La respuesta de Agustina Kogan a los haters (Foto: Instagram @agusskogan)

Lo que llamó la atención de los usuarios es que la influencer no solo tuvo acceso a un palco preferencial en Miami, sino que además tuvo la oportunidad de conocer a los jugadores y llevarse a casa una gorra autografiada por Emiliano ‘Dibu’ Martínez. “Qué lindos días... vieron quién me firmó la gorra.. jujuu”, expresó feliz por sus logros.

“Le mando paciencia a la mujer de Lautaro. No voy a explayarme más porque me bajan el comentario”; “Es la bebé reno de Lautaro” y “Agus respeta a Lautaro Martínez tiene familia no seas pesada con el por favor”, fueron algunos de los comentarios de personas que la defenestraron. Mientras que otros la defendieron diciendo: “¿Ustedes la ven a Antonela (Roccuzzo) comentando publicaciones de otras mujeres sobre Messi? ¿No verdad? Entonces seguí disfrutando de tu ídolo y amor platónico @agusskogan que en las redes hay gente muy poco feliz y ni hablar de la mujer de Lautaro que tiene tiempo de ocuparse de vos".