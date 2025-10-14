La reacción de Gonzalo Gerber tras confirmarse el romance entre su exnovia, Dai Fernández y Nico Vázquez

Después de varios rumores y a dos meses de que se divorciara de Gimena Accardi, Nico Vázquez reveló que empezó una relación sentimental con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky. Según trascendió en las últimas horas, Gonzalo Gerber -con quien la actriz estuvo de novia durante siete años- no se tomó muy bien la noticia.

Daiana Fernández y Gonzalo Gerber se separaron después de siete años de relación

El también actor y bailarín trabajó durante varios años con Vázquez y, según revelaron en Puro Show (eltrece) tenía hasta cierta admiración por la relación que el ex Casi Ángeles tenía con Gimena Accardi. Además, su separación con Fernández es muy reciente, por lo que aseguraron que está “re mal y angustiado”.

En el ciclo, que conducen Pampito Perelló Aciar y Matías Vázquez, mostraron imágenes de Vázquez y Fernández durante un paseo junto con sus perros y otros colegas en un parque de Capital Federal. “Estaban juntos en un parque en Colegiales y era llamativo”, dijo Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, sobre el encuentro que dieron a conocer este martes.

Las imágenes de Dai Fernández junto a Nico Vázquez y otros compañeros de elenco (Foto: Captura TV)

Ante la duda de los conductores sobre quiénes estaban allí, la panelista comentó: “Yo creo que estaban todos los de la obra porque también estaba Dai. Era todo un equipo de la obra que también él (Nico Vázquez) contó que se habían ido a Mar del Plata... Todos en grupo, hicieron un par de viajes juntos”.

Y completó: “Yo lo que siento es que quizás es una buena forma de poder mostrarte públicamente sin que te vinculen. ‘Estoy con toda la gente del elenco, no es que estoy con Dai solo’“.

En ese sentido, Pampito indicó que aquella salida fue un domingo que no tuvieron función porque el protagonista de la exitosa obra de la Calle Corrientes se había lesionado uno de los pies, lo que lo imposibilitó por varios días llevar a cabo la función. “Esa semana no hicieron la obra, pero sí se vieron y estuvieron juntos”, señaló.

Ante la reflexión de Angie Balbiani sobre las explicaciones que brindó el actor en cuanto a las fechas, en el estudio sostuvieron que podría tratarse para evitarle problemas a su enamorada, quien se separó hace poco.

Asimismo, Pampito contó detalles de la ruptura entre la actriz y Gonzalo Gerber, quien se encuentra en plena gira con Cazzu: “Dai es una chica que tiene un buen pasar económico, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me contó que, en las semanas previas a la separación, se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos“.

Pese a todo, también mencionaron que la actriz y su ex mantienen el contacto en redes sociales, intercambian ‘me gusta’ y hasta comparten la crianza de sus mascotas.

Cabe recordar que la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández ocurrió este domingo en Infama (América TV), cuando el propio protagonista aclaró cuál es el vínculo que mantiene con su compañera.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro fue al grano para saber si existía algo más que una amistad entre Vázquez y Fernández. “Las cosas están claras, pero, para una parte del público, no lo está. ¿Querés explicarlo?“, indagó. Quien le siguió la corriente a la conductora fue Karina Iavícoli que aprovechó la pregunta para reforzar aún más el mensaje.

Nico Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández

“Lo que llama la atención es que nunca salió de tu boca ‘no estoy saliendo con Dai’, nunca se te escuchó decirlo de esa manera”, reforzó Iavícoli. Después de unos segundos de silencio, Vázquez exclamó: “Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título, es algo de días“.