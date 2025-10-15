Nico Vázquez contó cómo vive los primeros días de su romance con Dai Fernández

Después de gran cantidad de declaraciones confusas, Nicolás Vázquez decidió blanquear totalmente su vínculo sentimental con Daiana Fernández, quien hasta hace unos días era conocida solamente por ser su compañera de elenco en la obra teatral Rocky. En diálogo con SQP (América TV), el actor aseguró que la relación amorosa es muy reciente y que nunca quiso tener que salir a aclarar lo que ocurría puertas adentro de su casa, pero que los medios lo llevaron a tener que tomar esta iniciativa.

“Es difícil esto porque voy hablando de a poquito, pero me hacen hablar también ustedes porque se presentan todos los días acá. Estamos bien y es algo de muy poquitos días. Como dijo Yanina (Latorre) tratando de procesarlo también porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal, y ahora me estoy tratando de sentir bien. Tratando de que esté todo ordenado”, comenzó el actor, quien se mostró muy sensibilizado por toda la presión mediática que existió en torno al tema.

Nicolás Vázquez enfrentó los rumores de romance a la salida de su show en la calle Corrientes (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Entiendo que es un quilombo para la gente más que para nosotros que sabemos cómo es la historia”, continuó en referencia a que tanto sus fans como los de Gimena Accardi, su expareja, se encontraban expectantes a conocer la verdad, con la cual rápidamente tomaron partido por uno u otro protagonista de la historia.

“¿Cómo es para ustedes encontrarse desde este nuevo lugar?“, le consultó el cronista de SQP. A lo que el ex Casi Ángeles reconoció: ”Nuevo. Ni nosotros entendemos qué está pasando. Pero si fuera por mí no hubiera dicho nada porque es algo muy de días. Estás empezando con alguien, te estás conociendo desde otro lugar y es por una cuestión de respeto. Pero también, por una cuestión de respeto no puedo negar algo que estoy viviendo. Porque si mañana me ves con ella caminando por un lugar sería un mentiroso. Entonces me encantaría poder caminar con ella por la calle“.

Nico Vázquez aseguró que su romance con Dai Fernández data de tan solo algunos días (Foto: eltrece)

“Mi relación anterior fue muy expuesta. Por mí y por Gime. Eso hizo que hubiera un lío, un fanatismo. La próxima relación mía quiero que sea un poco más para adentro. Me van a ver quizá un poco más aburrido, pero me cuesta mucho, porque si abrís de nuevo esa puerta después es muy difícil cerrarla. Entonces también hay que hacerse un poco cargo de eso", reconoció sobre los errores que cree que cometió en el pasado.

La reacción de Gimena Accardi al conocer que Nicolás Vázquez ya tiene nueva pareja

La primera persona a la que Nicolás Vázquez habría decidido contar la feliz noticia de que se encuentra enamorado es a su expareja, Gimena Accardi. “La verdad es que quiero lo mejor para todos, que es lo que hablábamos ayer con Gime”, reconoció en diálogo con SQP, sobre su íntima charla telefónica. Y agregó: “Estamos empezando algo, se siente bien y no es poca cosa”. De esa manera, dio a entender que su romance con Dai Fernández da pasos firmes día tras día.