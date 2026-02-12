¿Cuál es el significado del nombre que eligieron Úrsula Corberó y el Chino Darín para su hijo?

El Chino Darín (37) y Úrsula Corberó (36) se convirtieron en padres por primera vez el pasado lunes y compartieron la noticia con su entorno más cercano. Con bajo perfil, como suelen manejar su vida privada, confirmaron el nacimiento de su hijo y revelaron el nombre elegido, un detalle que que rápidamente llamó la atención.

La pareja, que mantiene una relación desde hace casi once años y alterna su vida entre Argentina y España, atraviesa una nueva etapa familia. El anuncio generó repercusiones entre sus seguidores y los medios del espectáculo, que pusieron el foco en el significado del nombre que decidieron para el bebé.

El Chino Darín y Úrsula Corberó confirmaron el nacimiento de su primer hijo el pasado lunes (Foto: @ursulolita)

El origen y el sentido detrás de la elección

El niño nació en Barcelona y fue el propio Chino quien reveló el nombre del bebé en una entrevista con ¡Hola! España. El actor, que viajó especialmente a la ciudad para acompañar a su pareja, contó cómo vivió el momento y compartió su felicidad: “Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder estar y lo logré”.

Chino Darín fue visto llegando a Madrid desde Barcelona el 10 de febrero de 2026, luciendo feliz tras el nacimiento de su hijo, Dante Zuma Press/The Grosby Group

Acto seguido, dio el detalle que muchos estaban esperando escuchar. “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, expresó Darín antes de regresar a la Argentina, revelando el nombre de su hijo.

La palabra del Chino Darín tras el nacimiento de su hijo con Úrsula Corberó

Dante es un nombre de origen italiano que deriva del latín durante, término que puede traducirse como “constante”, “perseverante” o “de carácter firme”. Su significado remite a la fortaleza, la resistencia y la capacidad de sostenerse en el tiempo. En sus raíces etimológicas aparece la idea de alguien que no se quiebra con facilidad y que mantiene su rumbo pese a las dificultades.

El posteo de Chino Darín sobre Úrsula Corberó antes del nacimiento (Foto: captura de pantalla) (Fuente: Instagram/@chinodarin)

Con el paso de los siglos, el nombre adquirió un peso cultural enorme gracias a Dante Alighieri, el poeta florentino autor de La Divina Comedia, una de las obras más influyentes de la literatura universal. En ese texto, el protagonista atraviesa el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso en un recorrido simbólico que va del sufrimiento a la redención, guiado por la figura de Beatriz. Esa travesía convirtió al nombre en sinónimo de profundidad, trascendencia y búsqueda espiritual.

Aunque no es un nombre religioso, si se relaciona con lo espirtual y lo divino apartir de la obra de Alighieri que tiene múltiples referencias sobre todo al cristianismo. También está asociado a la sensibilidad artística, la intensidad emocional y los sueños ambiciosos que requieren esfuerzo y determinación. Breve, sonoro y con fuerte carga histórica, Dante combina tradición cultural y carácter, cualidades que explican por qué sigue vigente siglos después.

El nombre Dante en Argentina y España: dato curioso

En Argentina, el nombre también tiene historia. Entre 1922 y 2015 se registraron 9.912 personas llamadas Dante, según el Registro Nacional de las Personas. Su punto más alto de popularidad se dio en 2015, cuando 948 recién nacidos fueron apodados con el nombre, mientras que uno de los registros más bajos ocurrió en 1970.

En España, Dante no figura entre los nombres más frecuentes, aunque en los últimos años mostró un crecimiento sostenido. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 2.142 personas registradas con ese nombre y la edad promedio ronda los 11 años, lo que refleja una elección reciente por parte de muchas familias.

Ursula Corberó y Chino Darín nombraron a su hijo Dante

Se trata de un nombre que encaja con familias de perfil internacional, ya que mantiene la misma pronunciación en varios idiomas y resulta fácilmente reconocible en distintos países. Da la impresión, de que el nombre es funcional con la identidad multicultural que tiene el hijo de la pareja: argentino y español.