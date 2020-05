La modelo y conductora habló de las decisiones presidenciales y se mostró muy crítica Crédito: Instagram

20 de mayo de 2020 • 16:22

Desde el comienzo de la actual gestión de gobierno, Úrsula Vargues se mostró muy optimista respecto a las decisiones de Alberto Fernández como presidente. La convicción de Vargues era tal, que incluso llegó a cruzarse con periodistas opositores por cuestiones vinculadas a la política. Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado en el último tiempo, porque ayer, Vargues le hizo un duro reclamo a Fernández desde su cuenta de Twitter.

"Te estás olvidando de los que te hicimos presidente", escribió la conductora en su perfil. "¿Te hago un dibujo?, ironizó. El tuit, que se viralizó rápidamente, recibió miles de likes y respuestas. En la mayoría de los comentarios, los usuarios se dedicaron a cuestionar el apoyo que la modelo dio inicialmente a Fernández, mientras que algunos ironizaron de su cambio de posición.

El comentario viene a razón de las medidas económicas tomadas desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus , y que puso en jaque la economía de millones de personas y en serio riesgo a unas 35.000 pymes.

No es la primera vez que Vargues critica las decisiones del gobierno nacional desde que comenzó el confinamiento . En abril de este año, apenas comenzó la crisis por el covid-19 , la conductora dedicó un tuit al presidente: "Con todo respeto. Si Alberto no toma sanciones ejemplares a quienes se ríen de sus decisiones en plena pandemia. No sé. Quedará como un presidente que sólo tiene buenas intenciones", escribió.