Valentín, el hijo del medio de Romina Yan, debutó como piloto profesional en el TC2000: “Viví un sueño”

A medida que los chicos crecen, comienzan a buscar y trazar su propio camino. A veces este suele estar en sintonía con las profesiones que eligieron sus familiares y en otras son completamente opuestas. Este último es el caso de Valentín, el hijo del medio de Romina Yan y Darío Giordano y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. El joven de 22 años encontró su pasión en el mundo del automovilismo y este fin de semana cumplió uno de sus máximos sueños: hizo su debut como piloto profesional en la categoría Turismo Carretera 2000.

El joven de 21 años debutó en el Autódromo Provincia del Neuquén y terminó en la sexta posición (Foto: Gentileza)

Valentín Yan tuvo un fin de semana soñado, de esos por los cuales se trabaja incansablemente y con los cuales se fantasea tanto dormido como despierto. Entre el viernes 28 y el domingo 30 de marzo participó de la competencia de automovilismo en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén como piloto del equipo Axion Energy Sport. El joven piloto de 21 años tuvo una primera actuación destacada y terminó sexto entre dieciséis competidores.

“Este fin de semana viví un sueño: el comienzo de una carrera que vengo construyendo con mucha dedicación y un profundo amor por este deporte”, expresó Valentín. Además de la compañía y aliento de su equipo, el joven piloto contó con un apoyo muy especial, el de su abuelo Gustavo Yankelevich que desde el primer momento lo acompañó incondicionalmente en este camino. También se acercó el actor Nicolás Vázquez, quien es muy cercano a la familia, y vio en vivo y el directo su debut en la pista.

Gustavo Yankelevich acompañó a su nieto durante el fin de semana de carrera (Foto: Gentileza)

Nico Vázquez estuvo presente en el debut de Valentín Yan en el TC2000 (Foto: Gentileza)

“Valentín, querido, te conozco desde muy chico y me emociona profundamente verte hoy cumpliendo tu sueño. No lo puedo creer, y qué alegría me da, que estés debutando y encima compartiéndolo con tu abuelo, que te ama con el alma, es algo muy especial”, expresó Vázquez en un posteo que hizo en Instagram. “Me emocionó mucho el día de hoy. Toda tu familia está orgullosa de vos, y con razón. Pero lo más importante es que aprendas a disfrutar, a vivir cada paso con alegría y con amor. Sos un bendecido, y este es un día para celebrar haciendo lo que más amás. Y aún más emocionante es verte cumpliendo este sueño corriendo entre tantos grosos de este deporte. Te deseo lo mejor en este camino que empieza. Te quiero mucho”, sentenció.

El sentido mensaje de apoyo de Nico Vázquez a Valentín Yan (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Por su parte, la abuela orgullosa no dudó en expresar su felicidad al ver a su nieto sentado detrás del volante. “Mi corazón va a tu lado, estoy con vos, ¡qué orgullo verte potente y lleno de luz! ¡Bravo Valen! ¡A correr por tus sueños siempre! Te amo", expresó Cris Morena.

Cris Morena evidenció su orgullo por el importante momento que vivió su nieto (Foto: Instagram @bycrismorena)

Si bien de pequeño Valentín evidenció su fascinación por las motos, autos y los cuatriciclos, al terminar el secundario se inscribió en la Universidad para estudiar Economía. Sin embargo, dos años después se dio cuenta de que ahí no estaba su futuro. “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer; estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar lo que estaba haciendo. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, dijo Valentín en una entrevista con Carburando.

Valentín corrió en el TC2000 como piloto de AXION Energy Sport (Foto: Gentileza)

A mediados de 2023, el joven debutó como piloto de karting en el RCK Racing y el año pasado comenzó a hacer pruebas en el TC2000 con Ambrogio Racing, de Marcelo Ambrogio. Su trabajo, compromiso y dedicación dieron frutos. En diciembre se anunció que en 2025 correría en el Turismo Carretera 2000 como piloto de AXION Energy Sport. Su gran debut finalmente tuvo lugar el fin de semana y tras su primera carrera con una destacada actuación, se prepara para seguir abriéndose camino propio dentro del mundo del automovilismo.