Valentina Cervantes contó nuevos detalles de su separación de Enzo Fernández

Después de que se especulara con que Enzo Fernández estaría en una relación con Nicki Nicole tras su separación de la madre de sus dos hijos, en las últimas horas, Valentina Cervantes, expareja del futbolista, salió a aclarar que creía que él estaba soltero y aprovechó la situación para contar nuevos detalles de la ruptura del vínculo que duró seis años.

Enzo Fernández fue vinculado con Nicki Nicole (Foto: Instagram @nicki.nicole / @enzojfernandez)

Después de su participación en el ciclo de streaming Ángel Responde (Bondi), la influencer fue consultada por el cronista de LAM (América TV), Alejandro Castelo, sobre cómo hacía para manejar con madurez la disolución de un vínculo tan importante. “Yo soy hija de padres separados, eso me ayudo a construirme después de esta separación; agarré las cosas positivas y negativas que viví”, aclaró.

Y siguió: “Cada uno se lo toma y vive diferentes procesos, yo traté de ir por el lado más sano. Yo lo quiero a Enzo, nunca le faltaría el respeto. Es una persona que me acompañó un montón de años y yo también lo acompañé a él, y lo voy a seguir acompañando”.

Valentina Cervantes habló nuevamente sobre su separación (Foto: captura TV)

En ese sentido, el notero le dijo que la veía bastante “cómoda” con su actual situación sentimental. “Estoy cómoda y conocí una parte mía que hace un montón no tenía. No le tengo que dar explicaciones a nadie”, expresó. Al escucharla, el periodista quiso saber si ya tiene pretendientes. “Todavía no, fue muy reciente. Paren un poco, ahora quiero disfrutar. Más adelante, ojalá sí, encuentre otra persona”, admitió.

Sobre si anticipaba con Enzo que podía existir una ruptura, la joven de 24 años manifestó: “No, fue de sorpresa. Habría un desgaste de su parte, pero de mi parte no pasó”. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron los dichos con los que concluyó: “Lo que hace él a partir del día que nos separamos en adelante, ya es su vida. No me voy a meter y le voy a respetar la mujer que él elija, mientras que este bien con mis hijos. Como lo respeto a él, respetaría a la mujer que elige tener al lado”.

LA NACION