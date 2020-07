Valentina Zenere saltó a la fama con Soy Luna: la transformación de la talentosa actriz que hoy triunfa en Las chicas del cable Crédito: Instagram Valentina Zenere

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2020 • 15:49

Valentina Zenere es una de las actrices más recordadas de Soy Luna , la serie original de Disney Channel en la que interpretó a la villana Ámbar Smith . Ese papel, siendo apenas una niña, la llevó a tener un reconocimiento internacional. La joven, que también integró el elenco de Casi Ángeles , hoy brilla en Las Chicas del Cable , la producción de Netflix de la que todos hablan. En ese lapso de tiempo, la talentosa actriz argentina mostró una transformación total en más de un aspecto.

Con 23 años, además de su exitoso paso por distintas ficciones, Zenere tiene una carrera como modelo e influencer muy exitosa. Solo en Instagram tiene más de 6 millones de seguidores, y en los últimos años se dedicó a ser parte campañas publicitarias para distintas marcas.

En la producción española Las Chicas del Cable , Zenere interpreta a Camila. "Mi lugar feliz", escribió en Instagram debajo de una foto en la que se encuentra en plena grabación del programa de Netflix que es un verdadero suceso.

"Cuando me lo propusieron me puse muy nerviosa, no solo porque se trata de una serie consagrada a nivel mundial, sino porque yo sé lo que se arma cuando un producto está funcionando, lo que se genera en el equipo, con la gente de maquillaje y vestuario, con los de técnica, que todos empiezan a funcionar como una familia", le dijo LA NACION en junio de este año.

Sobre su trabajo en el mundo de la moda, Zenere expresó. "Mi carrera como actriz es lo más importante para mí. Trabajo desde tan chiquita que no podría vivir sin eso. Y todo lo que tiene que ver con la moda lo hago paralelamente porque me parece que hoy, con todo el tema de las redes sociales, los actores tenemos que hacer un poco de todo".

Según expresó la exCasi Ángeles, hoy su prioridad está en la ficción audiovisual. "Obvio que me encanta hacer producciones de fotos y maquillarme y probarme ropa, medio como cuando era chica y jugaba a disfrazarme con la ropa de mamá, pero es un complemento de mi carrera de actriz. Si el día de mañana no pudiera hacerlo por falta de tiempo, no me molestaría".