Valeria Lynch habló de la pelea con Patricia Sosa: "Que siga vendiendo entradas hablando de mí"

En la noche del lunes, Valeria Lynch estuvo como invitada en Noche al Dente (América) y allí, empujada por una pregunta punzante del conductor Fernando Dente, se refirió al conflicto que mantiene hace unos años con Patricia Sosa. La cantante de “Señor amante” señaló que, para ella, el tema de la pelea entre ambas “fue”, pero a la vez dejó una picante frase dedicada a su colega: “Que siga vendiendo entradas hablando de muá”.

Lynch estuvo en la emisión del lunes del programa de entrevistas de América y habló sobre diversos aspectos de su vida, especialmente centrados en su vasta trayectoria profesional. En el momento de interrogatorio más picantes que siempre reciben los invitados al ciclo, Dente tomó el papel donde tenía anotada la pregunta la que le iba hacer a la cantante y anticipó: “Me da vergüenza, pero tenemos confianza”.

Valeria Lynch habló de la pelea con Patricia Sosa

A continuación, lanzó la pregunta: “¿Harías un cover de Patricia Sosa?”. “¡Qué!”, respondió ella sorprendida, estirando la última ‘e’. “Harías un cover, tipo ‘Aprender a volar’?”, insistió el conductor, mencionando un tema clásico de Sosa.

“No. Prefiero eso no”, replicó Lynch mientras fruncía la boca y movía la cabeza de un lado al otro para remarcar su negativa. “Para mí eso es fin. Pero fin, fin, fin”, añadió la intérprete de “Como una loba”.

captura américa

“¿Te enojó?”, quiso saber entonces el anfitrión del ciclo, acerca de la actitud de la excantante de La Torre. “Me dolió, no me enojó”, corrigió Lynch, para luego agregar: “¿Para que me enoje sabés lo que tienen que hacerme? Y no llegó a hacerme mucho todavía. Me dolió porque nunca me escuchó, así que ya está. Fue. Fue”.

“Persiana baja”, acotó Dente, para cerrar el tema. “Bajísima. Ya está”, asintió la invitada, pero luego disparó una frase lapidaria para su colega: “Que siga vendiendo entradas hablando de muá”.

Para pasar el momento tenso luego de la declaración de su invitada, Dente tomó una careta de Tinelli e hizo como que bailaba, algo que desencadenó una carcajada de la cantante, antes de pasar a otro tema.

La distancia entre Valeria Lynch y Patrica Sosa

El distanciamiento entre Lynch y Sosa se produjo en 2020, en plena etapa de asilamiento por la pandemia de coronavirus. En ese momento, los artistas daban sus conciertos por streaming, ya que no se podía asistir a los teatros, y Valeria reprogramó su presentación justo para la misma fecha en que Patricia tenía su concierto.

Patricia Sosa y Valeria Lynch se distanciaron luego de que, en tiempos de pandemia y aislamiento, la cantante de "Como una loba" reprogramara su show de streaming y lo pusiera en la misma fecha que el de su colega

A partir de allí, las cantantes se cruzaron y todo terminó de romperse cuando, tanto Patricia Sosa como su marido, el productor musical Oscar Mediavilla, bloquearon a “La extraña dama” de su WhatsApp. Desde entonces, y pese a que ambas artistas tienen amigos en común en el ambiente, ya nunca más se restañó la herida que sufrió la relación.

Poco después del incidente, en septiembre de 2020, Lynch se refería al conflicto con su examiga en PH (Telefe) de la siguiente manera: “No quiero ahondar en el tema porque no me gusta el barro. Creo que a esta altura de mi vida y de mi carrera, la gente que me conoce sabe como soy. Hubo un malentendido con Patricia. Nunca escucharon mi último mensaje, ni ella ni Oscar Mediavilla. Es algo que no tenía que haber ocurrido porque si sos amigo de alguien, lo hablás con la persona y no en los medios. Lo padecí mucho y no me gustó para nada esa actitud”.

Por su parte, en una entrevista con LA NACION de septiembre de 2021, Sosa hablaba también de lo que significó para ella el problema con su colega: “Para mí no fue un enfrentamiento, fue una ruptura. No hay relación ni la va a haber. Lo del streaming fue la gota que rebalsó el vaso. Con eso me cayó la ficha. Me di cuenta que estaba dando mucho amor a alguien que no lo quiere, que estaba poniendo demasiado de mi parte. Lo que ella siempre me hacía me dolía, pero me la pasaba justificándola hasta que me cansé. Así que nuestra amistad es una etapa absolutamente terminada”.