Elba Marcovecchio, representante legal de Valeria Lynch, se alejó de la artista tras la polémica con su hijastra Tais

Valeria Lynch atraviesa un complejo momento familiar que data desde su separación con Cau Bornes. Luego de que Patricia Sosa diera a conocer el penoso estado anímico en que se encuentra su hijastra Tais, ahora es la representante legal de la cantante, Elba Marcovecchio, quien se alejó completamente y zanjó sus diferencias con la artista. “Tuvimos la conversación que teníamos que tener”, afirmó luego de la desvinculación.

Elba Marcovecchio dejó de representar a Valeria Lynch

Entre los conflictos que afronta la emblemática cantante en donde conlleva un proceso judicial por el reclamo de una abultada suma de dinero de parte de su exesposo, ahora es su abogada personal quien decidió mantenerse al margen de la situación debido a las profundas diferencias que las identifican.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), Marcovecchio contó los motivos que la llevaron a dejar de representar a Lynch. “A veces uno toma criterios distintos. Es decir, yo estuve con Valeria cuatro años, en donde Valeria no tuvo ningún embargo, ninguna medida cautelar y pese al gran trabajo que hizo la representación letrada de Cau, hemos ganado todas las causas”, inició.

“Entonces, llega un momento en que decís ‘yo muestro resultados’ y trabajo con resultados, no por nada soy de Estudiantes, soy Bilardista, ¿no? Yo trabajo con resultados, entonces bueno, cuando surgen cortocircuitos… Es una cuestión de que yo vendo resultados, vender es una manera de decir. Quien se sienta acá en el estudio, obviamente con ética, todo con un trabajo limpio, pero yo busco siempre ganar el partido”, añadió Elba.

Valeria Lynch atraviesa un complejo momento familiar tras su separación de Cau Bornes y luego de echar a su hijastra de su casa Gerardo Viercovich

Ante la mirada atenta del panel de Socios, Mariana Brey interrumpió el descargo de Marcovecchio y le consultó acerca del presunto “cortocircuito” que definió la separación de ambas. “Hubo un cortocircuito obviamente, pero no te puedo… Mariana, yo no miento, no te voy a decir una cosa por otra. Acá el punto es que no te lo puedo decir por confidencialidad, porque pese a que la relación se rompió, es un deber de confidencialidad que tengo siempre”, aseguró la letrada.

Según remarcaron los conductores del programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, todo se debería a la presunta reunión que habría mantenido Lynch con Fernando Burlando días atrás. Tras oír ello, Elba se sinceró: “Para mí la persona que se sienta acá donde está Wally pasa a ser parte de mí, yo lo defiendo con todo mi ser y tengo que estar cómoda”. Además se refirió al vínculo con su colega: “Valeria comenzó la relación conmigo cuando yo estaba en el estudio, eso fue lejos y hace tiempo. Estamos en el 2023 y yo me fui del estudio en el 2021, pasó mucha agua bajo el puente”.

Con el objetivo de centrar su relato en la cuestión de la cantante y no de Burlando, subrayó de manera tajante: “A la segunda parte de que si con Fernando está todo mal, el tema con Fernando es un tema vintage en el cual quedó obviamente, la relación está rota y punto final”.

Antes de concluir, Marcovecchio soltó una polémica frase que descolocó al panel de Socios: “Las dos somos profesionales, que una relación llegue a un fin no significa que vuelen platos o lo que sea. Llegó a su final y punto y nada más que eso. Tuvimos la conversación que teníamos que tener”.

